畢旅與旅行社合作 新北考慮遊覽車取消梅花座

新北市和金門縣日前宣布合推防疫旅遊，新北市長侯友宜說，新北觀旅局長會與其他縣市談互惠旅遊，確定合作就會對外宣布。新北觀旅局長張其強說，明將與旅行社合作，討論短距離的畢業旅行，遊覽車就不採梅花座，因此北北基宜桃都可能是合作對象。

侯友宜說，6月3日新北跟金門的行業者互相踩線團就會首度包機到金門，金門也會到新北走訪各景點，雙方就會帶動觀光休閒旅遊；目前也有好幾個縣市首長到他臉書留言，會請觀旅局長做後續聯絡。

張其強說，歡迎大家一起來，不只金新（金門、新北諧音「真心」），也歡迎屏新（屏東、新北諧音「平心」進氣），台灣頭玩到台灣尾，享受好空氣，更可以嘉新（嘉義、新北諧音「加薪」）或新新(新竹、新北諧音「惺惺」相惜)。

張其強表示，新北可以和各縣市合作，只要防疫準備OK，台灣FUN心玩，目前正考慮有離島的「機加酒」模式，與馬祖正在討論中，不過班機問題仍在解決中。

另外新北日前也鬆綁畢業旅行管制，張其強說，明早與旅行社討論合作，畢業旅行仍避免長距離的移動，而畢旅是同班同學一同參加，實名制沒有問題，所以會考慮取消遊覽車的梅花座，但會與中央疫情指揮中心進一步討論。

張其強指出，畢業旅行考慮推出，新北山線的學生到海線玩、海線學生到山線玩，藉此更認識新北市；也考慮以北北基宜桃共同生活圈模式談合作，減少長距離移動的機會。