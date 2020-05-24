新北電競基地重新開幕 將辦國際電競賽事

新北經發局在三重重新公有市場打造「新北電競基地2.0」，不僅培訓電競產業人才，也提供如何直播等課程，新北市長侯友宜說，電競被列為最有可能進入亞運、奧運的運動項目，新北也與AHQ俱樂部合作，以屬地主義打造新北電競隊，盼能揚眉國際。

新北經發局指出，新北2018年8月成立新北電競基地，陸續舉辦電競產業人才課程、電競學程專班、電競丙級裁判、教練講習、電競人才媒合，迄今已培養710人次電競產業新血。

侯友宜表示，新北電競基地是全國唯一市政府擁有的電競運動場館，這電競運動場館是年輕人最喜歡，也是產業的重點，電競運動是一種運動，能讓孩子在聲光世界底下展現自信、團隊合作精神，這產業、運動是未來全世界最重要的一環。

侯友宜也說，新北市府以屬地模式與永和區的AHQ英雄聯盟職業電競戰隊共同聯名，讓新北電競隊在揚眉全世界。AHQ俱樂部執行長林呈洋說，支持新北深根電競運動，戰隊最愛國際職業電競舞台取得更好成績，讓世界看見新北。

經發局指出，新北電競基地去年底整修裝潢，今重新開幕啟用成為2.0，館內規劃6對6賽事區開放學校、團體預約舉辦賽事與團練，還有攝影棚、舞台區、直播室給學校、團體預約使用。

經發局補充，預計今年下半年會舉辦首屆「新北國際電競賽事」，推廣新北電競形象，促進新北電競產業、人才與活動鏈結，拓展電競產業整體商機。