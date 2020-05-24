太陽露臉人潮現 淡水老街1968亮黃燈

受梅雨鋒面影響，北台灣連日降雨，今好不容易放晴，新北市熱門景點淡水老街今下午也在高速公路1968App中亮起人潮警示黃燈，淡水區長巫宗仁表示，人潮預估為疫情前假日的7成，主要集中在下午2時至傍晚時段，觀賞完夕陽後，人潮就會逐漸散去。

今下午2時起，大批觀光客自淡水捷運站湧現，趁著好天氣走到戶外踏青，淡水老街下午也在高速公路1968App中亮起黃燈，顯示人潮略多，淡水老街徒步區也出現難得的擁擠人潮。