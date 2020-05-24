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太陽露臉人潮現 淡水老街1968亮黃燈
受梅雨鋒面影響，北台灣連日降雨，今好不容易放晴，新北市熱門景點淡水老街今下午也在高速公路1968App中亮起人潮警示黃燈，淡水區長巫宗仁表示，人潮預估為疫情前假日的7成，主要集中在下午2時至傍晚時段，觀賞完夕陽後，人潮就會逐漸散去。
今下午2時起，大批觀光客自淡水捷運站湧現，趁著好天氣走到戶外踏青，淡水老街下午也在高速公路1968App中亮起黃燈，顯示人潮略多，淡水老街徒步區也出現難得的擁擠人潮。
巫宗仁指出，今日淡水老街人潮約為疫情前尖峰時刻的7成，雖疫情趨緩，但公所同仁依然派員宣導戴口罩、保持適當距離，針對漁人碼頭停車區也進行管制，控制容車數不超過5成、約150台車，預估傍晚過後，民眾欣賞完夕陽景色就會逐漸散去。
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