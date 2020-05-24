校外教學因疫情喊卡 新北推環教影片帶學童神遊

受新冠肺炎疫情影響，學童最期待的校外教學、戶外活動紛紛喊卡，新北市教育局適時推出10部環境教育影片，取材自文史生態區域課程專書，以動態影像介紹八里濕地、土城大安圳步道等景點，讓學生不出校門就能打開任意門，神遊新北市自然、人文風光。

教育局指出，去年起規劃環境教育線上課程，以新北市出版的「八里走讀」、「故事新店」、「新莊新妝」等專書為題材，由120位師生合作將文字化為動態影像，作為戶外學習前導讀課程，並放置在教育部綠色學校夥伴網站，讓全國小朋友都能雲端旅遊。

10部影片各拍攝不同區域的自然生態特色，「跟著螃蟹去探險」由米倉國小四年級學生走訪挖子尾生態保留區，認識網紋招潮蟹及濕地生態豐富性；頂埔國小也拍攝「玩轉大安圳」，透過學生與耆老對談，感受水圳古今變遷；二重國中的「古重蘆、新橋都」影片，則以救援河蚌故事為主軸，探討氣候變遷下對生物的影響。

米倉國小四年級學生張哲銘表示，透過拍片認識了許多挖子尾生物，如網紋招潮蟹的家是煙囪造型、黃槿的葉子是心型，「大家應該多到戶外走走，因為有些植物是課本看不到的！」頂埔國小學生游汶修也說，跟著影片裡的老師走到蝴蝶步道時，剛好與青帶鳳蝶及白鶺鴒巧遇，「這時才發現，原來，自然離我這麼近！」