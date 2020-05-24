東南亞故事派對 北市設薑黃飯塔留言牆
今天是開齋節，受疫情影響，台北清真寺60年來首度取消今年禮拜，觀傳局也取消慶祝儀式。不少移工一早在家做完禮拜，前往台北車站與朋友相聚，台北市勞動局則在台北車站南二門設置「薑黃飯塔留言牆」，邀請市民寫下祝福小語，送給信奉伊斯蘭教的印尼籍移工。
勞動力重建運用處長葉琇姍表示，往年開齋節會在台北車站內辦活動，邀請市民進入移工的聚會小圈圈，跟他們交流互動，今年受疫情影響，北車內廣場不能聚會，改來車站外辦留言活動，現場也吸引不少移工參與，之後會將留言牆帶回台北市府一樓ENJOY餐廳。
今年開齋節跟往年很不一樣，疫情衝擊，大型禮拜活動取消，聚餐也變得困難。來台五年的家務移工露西說，開齋節活動取消很可惜，以往都會跟移工朋友約聚餐，今年只能在線上相會；他也提到，以前有去過其他國家工作，但台灣最友善，雇主對他就像對家人一般。
另一名家務移工安妮則表示，來台工作五年，以往開齋節都會到台北清真寺禮拜，今年活動因疫情取消，改成在家禮拜後才出門，下午要跟移工朋友去內湖聚餐，只要戴上口罩，就不用太擔心。
非營利組織One-Forty也在現場舉行快閃送書活動，今天共準備140份學習包，要來送給移工，提供一套適應台灣文化的中文學習教材，認識台灣文化，也可參考線上學習影片。另也開啟好書伴計畫，透過發送學習包，讓台灣人跟移工配對，成為彼此的學伴。
截至109年3月，全台移工總數達71萬8千多人，台北市更有4萬多個家庭聘僱移工照顧家人。開齋節這天，勞動局推出留言牆活動，接下來還有「真人圖書館」、「菲律賓街區假日小旅行」、「越南輕食廚房與服裝體驗」等工作坊。
此外，北市舉行「他方的獨處練習」徵文活動，邀請市民以個人獨處經驗，想像或認識各地的移工隻身面對工作後的獨處時刻，徵件期間會穿插「移工真人圖書館」，讓市民與移工能近距離接觸，串起更多不同文化的生命經驗。徵件時間自109年5月23日至9月27日為止，得獎作品將公開發表，總獎金15萬5500元。
【活動資訊】
一、印尼開齋節留言活動
日期：5/24(日)
時間：10:00-15:00（依活動現場狀況適時延長至17:00）
地點：台北車站南二門廣場
二、療癒書寫
日期：06/21(日)
時間：14:00-16:00
地點：众樂 Lab
三、菲律賓街區假日小旅行
日期：7/26(日)
時間：10:00-14:00
地點：中山北路聖多福天主堂一帶
四、真人圖書館
日期：08/01(六)
時間：14:00-16:00
地點：众樂 Lab
五、越南輕食假日廚房與服裝體驗
時間：8/30(日)
時間：13:00-17:00
地點：众樂 Lab
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言