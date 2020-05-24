東南亞故事派對 北市設薑黃飯塔留言牆

今天是開齋節，受疫情影響，台北清真寺60年來首度取消今年禮拜，觀傳局也取消慶祝儀式。不少移工一早在家做完禮拜，前往台北車站與朋友相聚，台北市勞動局則在台北車站南二門設置「薑黃飯塔留言牆」，邀請市民寫下祝福小語，送給信奉伊斯蘭教的印尼籍移工。

勞動力重建運用處長葉琇姍表示，往年開齋節會在台北車站內辦活動，邀請市民進入移工的聚會小圈圈，跟他們交流互動，今年受疫情影響，北車內廣場不能聚會，改來車站外辦留言活動，現場也吸引不少移工參與，之後會將留言牆帶回台北市府一樓ENJOY餐廳。

今年開齋節跟往年很不一樣，疫情衝擊，大型禮拜活動取消，聚餐也變得困難。來台五年的家務移工露西說，開齋節活動取消很可惜，以往都會跟移工朋友約聚餐，今年只能在線上相會；他也提到，以前有去過其他國家工作，但台灣最友善，雇主對他就像對家人一般。

另一名家務移工安妮則表示，來台工作五年，以往開齋節都會到台北清真寺禮拜，今年活動因疫情取消，改成在家禮拜後才出門，下午要跟移工朋友去內湖聚餐，只要戴上口罩，就不用太擔心。

非營利組織One-Forty也在現場舉行快閃送書活動，今天共準備140份學習包，要來送給移工，提供一套適應台灣文化的中文學習教材，認識台灣文化，也可參考線上學習影片。另也開啟好書伴計畫，透過發送學習包，讓台灣人跟移工配對，成為彼此的學伴。

截至109年3月，全台移工總數達71萬8千多人，台北市更有4萬多個家庭聘僱移工照顧家人。開齋節這天，勞動局推出留言牆活動，接下來還有「真人圖書館」、「菲律賓街區假日小旅行」、「越南輕食廚房與服裝體驗」等工作坊。

此外，北市舉行「他方的獨處練習」徵文活動，邀請市民以個人獨處經驗，想像或認識各地的移工隻身面對工作後的獨處時刻，徵件期間會穿插「移工真人圖書館」，讓市民與移工能近距離接觸，串起更多不同文化的生命經驗。徵件時間自109年5月23日至9月27日為止，得獎作品將公開發表，總獎金15萬5500元。

【活動資訊】

一、印尼開齋節留言活動

日期：5/24(日)

時間：10:00-15:00（依活動現場狀況適時延長至17:00）

地點：台北車站南二門廣場

二、療癒書寫

日期：06/21(日)

時間：14:00-16:00

地點：众樂 Lab

三、菲律賓街區假日小旅行

日期：7/26(日)

時間：10:00-14:00

地點：中山北路聖多福天主堂一帶

四、真人圖書館

日期：08/01(六)

時間：14:00-16:00

地點：众樂 Lab

五、越南輕食假日廚房與服裝體驗

時間：8/30(日)

時間：13:00-17:00