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北市動物園人潮亮紅燈 開園5小時入園人次破萬
國內疫情趨緩，今天天氣晴朗，不少民眾出外踏青，透過1968APP查詢，台北市立動物園中午人潮一度達紅色示警，顯示為人潮擁擠。園方表示，進動物園要落實實名制，室內也有人數上限，建議民眾佩帶口罩遊園，餐廳也要保持社交距離。
疫情期間，不少景點受天氣、疫情影響人數下滑，北市動物園三月遊客入園數較去年同期暴跌近六成，大貓熊館室內商店營業額更較去年同期少七成。如今疫情緩和，衛福部長陳時中帶頭南下旅遊，盼能活絡國內觀光，下了幾天梅雨，今天終於撥雲見日，不少民眾安排家庭旅遊。
動物園中午人潮亮起紅燈，動物園發言人曹先紹表示，今天天氣好，加上國中會考上周結束，不少家庭外出放風，截至今日下午兩點，入園人次已破1萬325人。曹先紹也提到，以往假日天氣好，遊客破二萬很常見，連續假期若是好天氣，單日入園人次還可上看三、四萬。
曹先紹說，北市資訊局實名制APP自5月18日上路至今，運作還算流暢，過去疫情較嚴峻，中央也有設定人潮示警，民眾看到人潮示警就選擇不出門，如今疫情趨緩，遊客確實比以往多，但室內場館不能超過100人，若超過入場人次，將分流開放，戶外沒限制，建議民眾仍要佩帶口罩。
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