淡水公司田溪砌石護岸 打造334米親水步道

公司田溪流經淡水新市鎮，為淡水區最大溪流，為避免暴雨導致山坡地雨水宣洩不及，危害兩岸農田，新北市水利局啟動公司田溪護岸新建及河域再造工程，於水尾橋至新厝橋段，打開排洪瓶頸，降低原有三座攔水堰，興建1米半的砌石護岸，並引進溪水，兼顧防洪、生態及農民灌溉需求，同時在忠寮大王廟旁鋪造了長334公尺的親水步道，成為戶外休憩祕境。

新北市水利局指出，依公司田溪治理計畫，目標治理改善總長2722.7公尺護岸，至今已完成2082.7公尺，進度達76.49%，將持續辦理改善，以期全流域達25年防洪頻率保護標準，與環境營造共進。

為維護原生物種棲地，營造良好生態環境，水利局採納新北市河川生態保育協會、淡水區忠寮社區發展協會及淡水社區大學等NGO團體意見，恢復河道橫向漸層灘地，並改善三座攔水堰，降低河道縱向落差，完成水棲生物縱向及橫向連結，為河段重現生命力。

水利局表示，考量下游農民需求，並顧及迴游性魚類，共敲除、降低兩座攔水堰，保留上游1座攔水堰蓄水功能，將其改為三道階梯式魚梯矮堰，於兩側興建引水幹線，以便農民灌溉田園。