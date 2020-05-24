聽新聞
test
0:00 / 0:00
淡水公司田溪砌石護岸 打造334米親水步道
公司田溪流經淡水新市鎮，為淡水區最大溪流，為避免暴雨導致山坡地雨水宣洩不及，危害兩岸農田，新北市水利局啟動公司田溪護岸新建及河域再造工程，於水尾橋至新厝橋段，打開排洪瓶頸，降低原有三座攔水堰，興建1米半的砌石護岸，並引進溪水，兼顧防洪、生態及農民灌溉需求，同時在忠寮大王廟旁鋪造了長334公尺的親水步道，成為戶外休憩祕境。
新北市水利局指出，依公司田溪治理計畫，目標治理改善總長2722.7公尺護岸，至今已完成2082.7公尺，進度達76.49%，將持續辦理改善，以期全流域達25年防洪頻率保護標準，與環境營造共進。
為維護原生物種棲地，營造良好生態環境，水利局採納新北市河川生態保育協會、淡水區忠寮社區發展協會及淡水社區大學等NGO團體意見，恢復河道橫向漸層灘地，並改善三座攔水堰，降低河道縱向落差，完成水棲生物縱向及橫向連結，為河段重現生命力。
水利局表示，考量下游農民需求，並顧及迴游性魚類，共敲除、降低兩座攔水堰，保留上游1座攔水堰蓄水功能，將其改為三道階梯式魚梯矮堰，於兩側興建引水幹線，以便農民灌溉田園。
此外，過去常有民眾反映，忠寮里的上水尾橋至新厝橋右側護岸尚未興建，造成河道內有洪災危險，經民代建議，水利局日前已完成兩側護岸，紓解民眾在防汛期的擔憂，並於忠寮大王廟旁鋪造了長334公尺的親水步道，讓民眾能安全、舒適的親近水岸，新北市長侯友宜今也親自到場視察，肯定當地的治水改善成果。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言