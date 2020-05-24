新北推跨縣市互惠旅遊 侯友宜向柯P、潘孟安招手

新冠肺炎疫情趨緩，金門縣與新北市合作推跨海「金新款待」（台語諧音真心款待）互惠旅遊，邀請兩地旅遊業者互訪踩線，6月3日將啟動首批包機團，新北市長侯友宜今表示，歡迎其他縣市一同加入，「不管在南部的屏東、北部的台北市，全台灣都歡迎加入」，振興觀光產業、帶動庶民經濟，一起互惠。

侯友宜表示，新北市跟金門率先合作推出互惠旅遊，只要有機會跟時間，願意帶隊到金門一起帶動消費觀光、庶民經濟，「我相信每位縣市首長都會抱這個心態，我也用雙手歡迎各縣市首長帶隊到新北市消費，大家一起互相鼓勵，動國內的經濟產業。」