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夜市擺攤不忘犬貓 佛心牛排老闆捐肉幫加菜
新北市瑞芳動物之家與基隆大武崙夜市牛排攤老闆王金銓夫妻合作，利用王金銓捐贈的牛肉末碎屑為動物之家的犬貓提供肉類營養。新北市政府也透過設立的「好日子愛心大平台」，讓民眾捐贈的物資不僅幫助動物之家，也提供低收入戶使用。
瑞芳動物之家駐區獸醫王嚴緖與老闆王金銓相識已久，2人今年起開始合作，透過王金銓向肉商購買生牛豬雞羊肉時，捐贈剩餘的大份牛肉末碎屑給動物之家，讓志工協助烹煮，使犬貓能獲得新鮮的肉類營養。
牛肉末具有高量蛋白質、低脂肪及包含鐵、鎂、鉀、鈉等多種礦物質，有益動物毛髮生長、骨骼及總體健康，截至目前為止，王金銓已提供瑞芳動物之家共5箱7袋約85公斤的牛肉末。
動保處表示，民眾若有使用不完的物資及飼料，可聯絡新北市動保處所屬的公立動物之家，提供其犬貓使用，在接獲民眾捐贈物資及飼料時，動物之家也會開立捐贈收據作為捐贈者捐贈憑證用。
目前新北有8處動物之家接收民眾捐贈物資，另外，市府設立的「好日子愛心大平台」提供捐贈及受讓平台，讓民眾捐贈的物資不僅可幫助動物之家，也能提供低收入戶使用，讓愛心持續宣傳並創造友善動物城市。
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