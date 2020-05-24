夜市擺攤不忘犬貓 佛心牛排老闆捐肉幫加菜

新北市瑞芳動物之家與基隆大武崙夜市牛排攤老闆王金銓夫妻合作，利用王金銓捐贈的牛肉末碎屑為動物之家的犬貓提供肉類營養。新北市政府也透過設立的「好日子愛心大平台」，讓民眾捐贈的物資不僅幫助動物之家，也提供低收入戶使用。

瑞芳動物之家駐區獸醫王嚴緖與老闆王金銓相識已久，2人今年起開始合作，透過王金銓向肉商購買生牛豬雞羊肉時，捐贈剩餘的大份牛肉末碎屑給動物之家，讓志工協助烹煮，使犬貓能獲得新鮮的肉類營養。

牛肉末具有高量蛋白質、低脂肪及包含鐵、鎂、鉀、鈉等多種礦物質，有益動物毛髮生長、骨骼及總體健康，截至目前為止，王金銓已提供瑞芳動物之家共5箱7袋約85公斤的牛肉末。

動保處表示，民眾若有使用不完的物資及飼料，可聯絡新北市動保處所屬的公立動物之家，提供其犬貓使用，在接獲民眾捐贈物資及飼料時，動物之家也會開立捐贈收據作為捐贈者捐贈憑證用。