淡水人淹怕了 3年花1億元治水

去年5月20日雨彈狂襲北台灣，淡水區3小時累積超過187.5毫米雨量，淡水、三芝、八里一帶都傳出積淹水災情，水利局勘查後發現，雨水下水道及道路側溝有異物堵塞及排水容量不足等問題，去年10月啟動淡金路(中正東路2段5巷口)排水改善工程，耗資1800萬元新設儲水池及過路排水涵管，預計今年5月底完工，淡水地區3年間更已完成15項改善工程，總經費高達1億。

梅雨季到來，新北市長侯友宜今上午也特別前往中正東路與淡金路交叉口，視察排水改善工程，他表示，為了要解決當地民眾積淹水及塞車的痛苦，已花了近一億的工程費，針對排水箱涵、側溝及涵管水路進行改善，未來面對短時強降雨，可以快速排除積淹水。

水利局指出，淡水區因東側山區地勢較高，淡水河受潮汐影響水位易上漲，加上捷運沿線土地的過度開發，每遇豪大雨，淡水、竹圍一帶常傳出積淹水，因此水利局及淡水區公所106年起推動多項改善工程，至今已完成15項，合計經費約1億元。

由於去年暴雨造成淡水主幹道多處積淹水，台2線竹圍、紅樹林、淡水沿線，淡金路往三芝方向更一度全線封閉，釀成大塞車，水利局調查後發現，該路段遭異物堵塞阻礙排水，且有道路側溝排水效率降低、排水容量不足等問題，去年10月啟動淡金路(中正東路2段5巷口)排水改善工程。