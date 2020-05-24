原民博物館消失後 新北議員籲蓋「奧林匹克博物館」
國立原住民族博物館原定在新北三鶯新生地興建，未料3年前改落腳高雄市，新北市議員洪佳君則表示，原博館因政治操作導致花落別人家，可以改爭取「奧林匹克博物館」。新北城鄉局長黃一平表示，當地可能有停車、轉運站需求，會一併考慮。
洪佳君説，三鶯新生地目前有新北市立美術館正在動工，三鶯捷運也如火如荼施工，三鶯大橋改建，運動中心、水資源中心也都陸續完成，還有一塊原本由國發會通過的原住民博物館，卻因為政治操作改落腳高雄市。
洪佳君表示，中華奧會前委員吳經國日前提到，想在台灣蓋奧林匹克博物館，以奧會委員格局手中一定有很多體育文物，而且台灣有楊傳廣等原住民好朋友都是運動健將，這會是該地點有再次翻轉機會。
黃一平説，該區域會再進行盤點，這塊地屬非都市計畫土地，是特定目的事業用地，當初開發許可條件就是為了原住民博物館，但現在會考慮交通需求量，可能會有停車需求，或者是轉運站的空間，但都會一併納入做考慮。
新北文化局表示，前原住民博物館預定用地周邊，目前規劃以美術館為核心，朝向「藝術體驗園區」方向發展，由新北市立美術館連接戶外戶外體驗園區，盼該地成為新北市新地標，與民眾參與的新據點。
至於是否打造奧林匹克博物館，或是興建轉運站，文化局指出，相關局處也在研議三鶯環境改善計畫，會提供更便利的設施吸引人潮，並帶動地方藝文產業發展，打造具國際競爭力的藝文新亮點。
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