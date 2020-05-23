家長憂無法參加小孩畢典 新北：1家庭最多2位家長觀禮

新北市長侯友宜昨天宣布，畢業典禮正常舉辦並有限度開放家長參與，但仍有家長憂心無法參與小孩畢業典禮，新北市議員葉元之表示，教育局應盡快訂出規範告知學校，新北市教育局長張明文今表示，已將畢典辦理指引發函告校，如需開放家長參與，1個家庭可讓1至2位家長參與為原則。

葉元之昨天在質詢時提出，6月中就是畢業典禮的旺季，教育局應盡快訂出防疫期間畢業典禮的舉辦原則，並發文給學校，讓學校可以遵照辦理。之前有許多家長因無法參與小孩畢業典禮而反彈，校長和主任也不敢做主，也不知典禮辦理原則，導致家長們仍然心急如焚。

教育局長張明文今天表示，已依據中央流行疫情指揮中心公布的防疫新生活運動，放寬畢業典禮人數限制，並在昨日將修正後的「新北市畢業典禮辦理指引」發函給各校。

張明文表示，各校在落實各項防疫規範，辦理畢業典禮可不受室內100人、室外500人的限制。如需開放家長現場參與，學校要兼顧防疫措施與總量管制，1個家庭可讓1至2位家長參與為原則，適度開放家長參加人數。

張明文指出，辦理形式由各校彈性規畫，應預先掌握家長參與人數，實名列冊、全程配戴口罩、落實入校量體溫與手部清潔、人與人之間維持適當距離，並建議以戶外場地辦理為優先。