富基漁港突堤碼頭啟用 侯友宜盼望帶動觀光
新北市富基漁港多功能突堤碼頭今天啟用，市長侯友宜視察時表示，盼望帶動富基漁港觀光產業，也願意在疫情趨緩之際，和所有縣市一起推動互惠旅遊，共同振興國民旅遊商機。
新北市府漁業處表示，新北145公里海岸線共28座漁港，其中，富基漁港有60餘艘漁船，以盛產花蟹聞名。但漁船外泊地長期靜穩度不足，漁船大多停泊於船位擁擠的內泊區。
多功能突堤碼頭啟用後，除改善港區內靜穩度、增加漁船停泊數，基樁形成消波區及海洋生物休憩區，跨梁碼頭設置棧橋平台增加突堤碼頭面積，平台增設遊憩座椅及植栽，打造親水遊憩空間。
侯友宜說，28座漁港各有特色，是珍貴的觀光資源，盼望帶動親子觀光休閒，吸引更多遊客消費。將來富基漁港的漁船船位、碼頭的作業空間更大，大風浪時可停泊更多船隻。多功能突堤碼頭落成，代表漁民的作業會更順暢。
他說，富基漁港風景美麗可欣賞夕陽，搭配燈塔意象彩繪，及墨西哥帽造型建築，適合親子共遊。尤其，新冠肺炎（新冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情過後，新北市振興觀光超前部署，會與各縣市聯盟，創造彼此消費互惠，帶動觀光產業。
侯友宜說，新北市人口最多，觀光旅遊產值最高，不分藍綠的各縣市只要願意一起振興觀光產業，新北市一定與大家站在一起。
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