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新北查獲跨區偷倒廢棄物 輔導業者去化管道

中央社 / 新北23日電

新北市府環保局今天表示，全國跨區違法棄置廢棄物層出不窮，新北也查獲外縣市業者偷倒山區，絕不是強力稽查五股垃圾山所造成，解決廢棄物末端去化管道儘速「消化」才是根本方法。

市府環保局今天表示，警方日前通報三峽熊空車站往中坑的山區產業道路，遭傾倒破碎的地磚等營建廢棄物，22日派稽查員前往巡查。

三峽警分局插角派出所所長林來進說，新北幅員廣大，調閱監視器畫面以車號追人，查獲小貨車車主並通知到案說明。

業者坦承承攬住家裝潢破碎工程約10年，這次清運新北市鄰近的直轄市裝潢廢棄物，因之前的處理廠已關閉，所以棄置到三峽山區。

因業者未取得處理機構許可文件，從事清除、處理廢棄物業務，環保局與警方依違反廢棄物清理法函送檢方偵辦，也要求業者重回三峽熊空山區收回偷倒地磚。

環保局表示，並非新北市強力取締五股垃圾山才導致外縣市的營建廢棄物無法處理，新北一樣發生外縣市業者偷倒山區。垃圾與廢棄物回收是長期以來的結構性問題，需全國共同從整體性角度，由中央環保署通盤協調解決，並讓去化管道暢通。

市府說，目前的營建廢棄物處理廠的消化能量仍很充足，同時透過通報聯單掌握來源與去處。部分清運業者為求降低成本，將營建廢棄物交給非法廠商處理，也沒有重新拆解再利用卻直接偷倒山區造成汙染。

環保局說，新北全力協助輔導業者合法化，才可解決裝潢業者、木材業等上游的營運問題。短期已協調新北市處理廠及再利用機構，收受裝潢廢棄物，中長期則輔導砂石棧場合法化，並輔導增設處理廠。

環保局說，以往裝潢廢棄物由砂石棧場的清運業者收受、分選後，送往土資場、回收廠或焚化廠，但因部分棧場地目不合法，經查緝非法棄置後，違規棧場已不敢收受，導致市場價格亂象。

另外，北台灣最大的「基隆月眉土資場」去年11月崩塌後停止營運，連帶讓廢棄物的去化管道受阻。新北後續將持續透過「黑蝙蝠專案」加強稽巡查與攔查，對企圖汙染環境者，從嚴從重處分。

廢棄物 砂石

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