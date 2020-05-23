富基漁港多功能突堤碼頭啟用 侯友宜穿龍蝦裝：來玩了

新北市農業局在富基漁港斥資興建多功能突堤碼頭，今天舉行啟用典禮，市長侯友宜主持宣布多功能突堤碼頭正式啟用，侯友宜巡視攤商還穿上最趕流行的「龍蝦裝」，和攤商一起拍照。侯友致詞說，新北市府一直以來積極投入漁港改善工程，為改善漁民作業環境，合併生態工法首創多功能突堤碼頭，使漁民朋友能夠擁有一個更安全的避風港，也提供市民朋友及遊客假日休憩好去處。

侯友宜表示，新北市長達145公里的海岸線內共有28座漁港，是台灣本島漁港最多的縣市，市府團隊針對各漁港皆用盡心思設法改善，也一直聆聽漁民的聲音。富基漁港多功能突堤碼頭就是為了優化漁民朋友工作環境，更希望透過突堤碼頭興建提升漁船作業安全性，使傳統捕撈產業能永續經營，新北市的每一處漁港各具特色，皆是靠漁民朋友及市府同仁多年來共同打拼的成果

侯友宜並說，新北市政府今年度主打「來新北，嗨漁港」，歡迎民眾朋友到富基漁港吃海鮮、吃完可以在突堤碼頭上的休憩座椅休息，吃海鮮看日落欣賞海景，好吃又好玩。

農業局表示，富基漁港位於新北市石門區富基里，坐落於北海岸風景特定區內，具有絕佳地理位置，並設有著名的富基漁市提供各式新鮮海產。富基漁港船隻數量約60餘艘，主要以盛產花蟹聞名，但富基漁港長期以來外泊地靜穩度不足，漁船為確保工作及安全大多停泊於內泊區，致使內泊區船位擁擠。