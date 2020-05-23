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打造友善通學廊道 新北今年將改善15所學校

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
厚德國小人行道空間被路樹、橋墩阻擋，不便輪椅族或嬰幼兒車通行。圖／新北市工務局提供
厚德國小人行道空間被路樹、橋墩阻擋，不便輪椅族或嬰幼兒車通行。圖／新北市工務局提供

為建立友善通學環境，新北市陸續改善校園周邊人行道，新北市工務局表示，三重區碧華國小及厚德國小通學廊道在近日完工，今年預計改善15所學校，除了讓師生受惠，也讓周遭通勤民眾及商家也能共享舒適的人行環境。

養工處表示，三重區人口密度高，碧華國小臨近捷運徐匯中學站及三和國中站，附近除了有新北高中、碧華國中外，也靠近慈化公園及碧華寺，是通學、通勤必經路段，也是當地居民休憩地點。

本次工程除了增加人行道透水面積、設置無障礙通行道外，也調整人行道配置，將電箱、燈桿、號誌桿及路樹一併遷移，打寬人行空間，並將靠近五華街的7支電桿下地，將纜線整併進新設弱電管溝，讓天際線更乾淨明朗。

養工處指出，厚德國小的部分，原先靠近忠孝路一、二段的人行道空間遭自強陸橋墩柱、公車站、路樹、路燈及號誌桿等阻擋，導致行人通行動線狹隘，且不便嬰幼兒推車及輪椅族通行，影響民眾通行權益。

養工處表示，目前已將厚德國小既有人行道翻新及拓寬、預埋纜線下地共同管道，並同樣將障礙物移走，整併原人行道上的路樹，加強環境綠化，提昇整體市容景觀。

工務局表示，新北已陸續改善18所學校周邊人行道，拆除21座使用率低的陸橋，今年3月也配合「新北市人行陸橋存廢SOP」程序，檢討位於厚德國小旁的自強陸橋使用率，並考量階梯墩柱嚴重佔據人行空間，透過此次改善工程一併辦理陸橋拆除。

碧華國小施工後，工務局將電箱、燈桿、號誌桿及路樹一併遷移，打寬人行空間。圖／新北市工務局提供
碧華國小施工後，工務局將電箱、燈桿、號誌桿及路樹一併遷移，打寬人行空間。圖／新北市工務局提供
工務局將厚德國小人行道翻新拓寬，並將障礙物移走。圖／新北市工務局提供
工務局將厚德國小人行道翻新拓寬，並將障礙物移走。圖／新北市工務局提供
碧華國小人行道施工前，行走空間不足。圖／新北市工務局提供
碧華國小人行道施工前，行走空間不足。圖／新北市工務局提供

人行道 德國

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