前山公園公共浴室25日起開放 實名制限25人同時泡湯

新冠肺炎疫情趨緩，北市後天（25日）起將進行第2波場館解封，容留人數100人以下室內場館將開放民眾使用，其中包含熱門泡湯點「前山公園男、女公共浴室」；公園處表示，開放後將實施App實名制管理，浴室內人數上限也砍半，最多25人，避免過度群聚。

配合市府場館解封政策，北市公園處25日起開放100人以下公園場館，包含前山公園男、女公共浴室；青年公園棋藝館；士林官邸公園凱歌堂及和平青草園歷史建物等5處，所有場館全面施行單一出入口、入場實名制、戴口罩、量額溫及酒精消毒手部管制。

花卉試驗中心主任宋馥華表示，前山公園男女公共浴室25日起開放後，提供民眾使用的時段不變，男湯從凌晨4點半開始，每場次供泡湯2小時、中場休息1小時整理不開放，每天共4場次，女湯則從凌晨5點開始，同樣每天4場次。

宋馥華說，為降低浴室使用人數密度，維持室內社交距離，每場開放時段，最多只能25人同時在室內，是平常的一半，也建議民眾攜帶身分證供App實名登記掃碼使用，可增加入場速度，個資只會存放北市雲端資料庫30天作為防疫期間疫調使用，期滿就刪除；若不配合實名制將不得入場泡湯。