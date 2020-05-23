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影／選2024總統？侯友宜大笑3聲：我現在是新北市長
新北市長侯友宜今天上午到富基漁港參加多功能突堤碼頭啟用儀式，媒體問到外傳前新北市長朱立倫有意再爭取選國民黨主席，並且國民黨有可能推市長競選2024年總統。侯友宜說，他對此並不知情，但針對選總統他大笑三聲，表示「我現在是新北市長，最重要的工作就是把市政做好，每天很務實的做好，就是我應扮演的角色」。」。
媒體詢問外傳前新北市長朱立倫有意再爭取選國民黨主席，請問市長知不知情？2人有聊過這件事嗎？會不會支持？侯友宜說，他不是很清楚，任何一個人要為國家、社會、為黨做出努力，只要是為國家好，他都是滿滿的給他鼓勵，加油、打氣。
媒體再接著問，聽說如果他爭取不成功的話，有可能就會推你出來選2024年總統。侯友宜聽到後大笑三聲後說，「我現在是新北市長，我最重要的是今天趕快把工作做好，我都不曉得能不能把工作做好，好好的每天很務實的做好，就是我應扮演的角色」。
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