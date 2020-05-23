新北板橋區公所向農糧署申請愛心米 30日發放
新北市板橋區公所宣布本月30日上午8點到下午4點在全區7個據點發放「愛心米」，總數11萬5千公斤，只要戶籍設在板橋的低收入戶均可領取25公斤白米；中低收、弱勢兒少、中低老人、中低身障每戶15公斤，預估9400戶可受惠，愛心米領取通知單已寄發。
區長林耀長表示，每年向農糧署北區分署申請2次米糧，讓弱勢家庭每年節省2千至4千元花費，農糧署加工米包裝有透氣孔，保存期限約2到3個月，愛心米建議盡速吃完，不宜久放，否則要冷藏冷凍保存。
林耀長表示，目前規畫當天在7處定點發放愛心米，動員社福志工、公所同仁共175人協助，行動不便或年長者將由志工協助搬運，當天憑通知單及身分證正本領取。活動可洽（02）29686911分機472社會課蔡小姐。
板橋區愛心米發放點包括區公所、光正街52號接源堂、民生路2段120號莊敬公園市民活動中心、民生路1段30-1號民生公園市民活動中心、廣權路130號五權公園市民活動中心、大觀路1段38巷1-7號歡園市民活動中心和大觀路3段240號崑崙公園市民活動中心。
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