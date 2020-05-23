今明兩天 來建國花市品包種茶、免費聽講座

為行銷推廣清香型、輕發酵的「南港包種茶」，北市南港區農會每年舉辦包種茶春茶比賽等推廣活動，建國假日花市農業櫥窗區於今明兩天（23、24日周六、日）就有茶染教學、茶食示範教學及茶藝講座等系列活動，邀請民眾品茗、聽講座體驗茶文化。

南港包種茶外觀條索狀、色澤墨綠，乾茶有甜素蘭花香，沖泡時香氣清揚，茶湯成蜜黃，蜜綠鮮豔，有幽雅花香味，湯鮮爽甘醇清澈不苦澀，且有「香、濃、醇、韻、美」五大特色，為半發酵茶，發酵程度為8%到12%，是特別重香氣的茶葉，又俗稱清茶。

北市產業發展局每年補助南港區農會辦理各項製茶競賽及體驗活動，今年度的南港包種茶春茶比賽參賽點數計有91點，評比標準為香氣及滋味口感、外觀形狀、水色葉底，選出特等獎1名、頭等壹獎1名、頭等獎8名、貳等獎11名及參等獎14名，最後由茶農陳錦隆獲得特等獎。