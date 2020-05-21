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環狀線加裝隔音罩 新北：年底擬出方案

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市長侯友宜去年底承諾，環狀線加裝隔音罩若評估可行就會去做，新北捷運局長李政安指出，新北會找顧問來評估，年底會擬出方案。記者王敏旭／攝影
新北市長侯友宜去年底承諾，環狀線加裝隔音罩若評估可行就會去做，新北捷運局長李政安指出，新北會找顧問來評估，年底會擬出方案。記者王敏旭／攝影

捷運新北環狀線通車後，噪音問題仍困擾附近民眾，新北市長侯友宜去年底承諾，加裝隔音罩若評估可行就會去做，不過台北市卻不願意編預算施作，新北捷運局長李政安指出，會找顧問來評估，年底會擬出方案。

新北市議員林國春昨在議會指出，環狀線噪音問題陳情的人很多，市長去年承諾要加裝隔音罩，但過台北市不太樂意編預算來幫新北做隔音板，目前已做了降速、潤滑，現在最大問題就是隔音部分，既然承諾就要去做。

李政安説，台北市認為環狀線工程已完成，不願進行改善工程，新北會針對有陳情的地方評估，不侷限在板橋區縣民大道、文化路，包含中和景平路等路段也都會評估，預計7月底開始評估，預計年底針對報告研擬改善方案。

噪音改善經費概算約1億9千萬，李政安指出，改善費用較高，若分析結果隔音罩對改善噪音值有成效，會分階段、分區評估後，再決定從哪一階段進行改善，會優先施作比較嚴重的路段。

不過板橋區縣民大道段是因為底下是台鐵，會有載重問題，李政安説，縣民大道確實因為載重問題，隔音比其他地區較欠缺，評估可行就能做，另外板橋文化路、中和景平路等路段也會評估，但還需要有專業評估、數據。

李政安指出，評估完畢後，會針對改善有效果路段加裝隔音罩，即使噪音問題未超過標準，只要有成效就會改善，但評估報告顯示加裝隔音罩成效不佳，就不會施工，錢還是需要花在刀口上。

噪音 捷運

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