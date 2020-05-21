優美舞姿快閃坪林 高難度芭雷驚見91歲舞者

新冠肺炎疫情逐漸趨緩，新北市政府宣布自5月4日至17日採2階段、4梯次漸進式開放管制機制，坪林區公所日前邀請平均年齡80歲的飛松舞團進行快閃舞蹈，宣示坪林防疫新生活運動的展開。

成立逾17年的飛松舞團約有30名團員，年紀最大的團員已91歲，此次配合市府漸進式開放管制，在保坪宮前進行快閃舞蹈，並宣傳防疫相關觀念，讓坪林鄉親見到長者接受「新型態安全生活模式」的決心。

儘管舞團平均年齡為80歲，但若不看髮色，只憑氣色、神態及體姿，看著這群穿著芭雷舞衣的舞者，還以為最多60歲，良好的體能讓她們跳完中快板樂曲，也沒有人氣喘如牛，更不見佝僂駝背。

坪林區長施明慧指出，因疫情趨緩且逐漸受到控制，公所配合市府政策，將逐漸開放市民活動中心、國民運動中心與圖書館閱覽室等處。

依中央規定，只要保持適當社交距離且無生病者，戶外活動可不用戴口罩，但人數須維持在500人內。除了校園外的室外場館，開放500人以下空間。

除校園及親子館外的室外場館開放100人以下的地方，須落實不共食、不共餐、不歡唱、量體溫、實名制、戴口罩、保持社交距離等防疫措施。