水庫因應鋒面隨時洩洪 愛車停放河濱公園者須多留意
因應今年第一坡梅雨鋒面，翡翠水庫及石門水庫可能進行洩洪以調節水位，為此，新北市將隨時啟動「河濱公園公有停車場車輛只出不進」及「關閉橫移門越堤道」等安全管制措施，民眾需多注意氣象與水情報導。
根據中央氣象局指出，今年第一坡梅雨鋒面恐造成北台灣劇烈雨勢，考量民眾安全，除了提醒切勿逗留於河川行水區外，市府也隨時將啟動河濱公園停車場只出不進、關閉橫移門越堤道等管制措施。
新北市高灘地工程管理處提醒，若有將愛車停放在河川區或河濱公園的民眾，須多加注意氣象報導，並在豪大雨特報期間，盡量將車輛移到在市區合法安全處，避免停放在河濱公園。
此外，為讓將車輛停放在堤外停車場的民眾能隨時掌握水情資訊，高管處官網也設有停車場防汛簡訊服務（https://www.hrcm.ntpc.gov.tw/Home/ParkingSMS），有需要的民眾可多加利用。
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