北市查核工商業用電戶節電 初查6家不合格

政府推廣節能省電，北市府產業發展局為促使北市工商業用電戶，在夏季期間提高用電效率、降低耗能，依能源管理法每年稽查工商用戶營業場所用電狀況，5月至今共抽查461家，初步發現6家不合格，歸狀況包含空調溫度低於攝氏26度，照明使用白熾燈等情況；產業局表示，通常會限期1個月內改善，否則可依同法處2萬到10萬元罰鍰。

受氣候變遷影響，夏季氣溫越來越高，民眾使用冷氣空調頻率也大幅提升，台電每年6月到9月也祭出夏月電價；用電在120度以下維持1.63元；121度到330度，每度從2.1元調漲為2.38元；331度到500度則從2.89元調漲為3.52元；501度到700度從3.94元調漲為4.8元；701度到1000度從4.6元調漲為5.66元；1001度以上從5.03元調漲為6.41元，盼藉此促使民眾節約用電。

產業局公用事業科長何明育表示，為促使北市工商業用電戶有效節能省電，每年依能源管理法第8條，查核北市各工商用戶營業場所節電狀況，常見問題包含冷氣外洩、空調溫度低於26℃、照明使用鹵素燈、白熾燈等耗能燈具等；今年於5月啟動稽查，已查核461家，當中有6家需改善，若1個月內沒改善將開罰。

何明育說，除查核，產業局也成立節能服務團隊，提供工商業者節能減碳輔導與諮詢，只要有節能改善需求者都可提出申請，產業局將派員到場了解，提供節電改善方案，可撥1999轉3009陳先生，或財團法人台灣綠色生產力基金會（02）29110688轉751高先生。

產業局也建議民眾、商家節電撇步，包含適時將老舊T8、T5日光燈及省電燈泡汰換為LED燈具；電冰箱定期除霜、食物避免塞太滿；冷氣濾網可每兩周清洗一次增加效能來節電；室溫未達攝氏26到28度時，可先透過電風扇降溫；老舊電冰箱與冷氣機可汰換為1、2級能效機種。

因應全台防疫生活持續，民眾在家時間變長也導致用電量攀升，產業局本月也推出「台北節能季家電週年慶」，聯合31家品牌業者，推廣節能產品與優惠，供民眾選購參考。