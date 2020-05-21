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後疫情時代侯友宜推「信心經濟」：振興不見得撒大錢

聯合報 / 記者吳亮賢 / 新北即時報導
新北市長侯友宜今出席新北招商一條龍第25案「華固建設新莊廠辦案」動土典禮。記者吳亮賢 / 攝影
新北市長侯友宜今出席新北招商一條龍第25案「華固建設新莊廠辦案」動土典禮。記者吳亮賢 / 攝影

新冠肺炎疫情趨緩，進入後疫情時代，行政院長蘇貞昌日前說，紓困已超過800萬人，下一階段的振興措施準備上路，對此新北市長侯友宜今表示，地方沒有像中央有那麼多寬裕經費，新北將與各縣市結盟，推觀光旅遊套裝行程，彼此促進消費，「振興經濟不見得撒大錢，如何帶動大家在防疫優先下，走出家門、促進消費，這就是後疫情時代的信心經濟」。

侯友宜指出，新北會在有限經費下創造更多雙贏，在防疫優先、安全前提下，創造各縣市付費條件，除紓困以外，更重要在於振興經濟消費，將跟各縣市結盟，推出套裝旅遊，讓原本預算要辦理的相關活動轉為振興經濟方式， 彼此促進消費發展。

侯友宜表示，在新北市內部也會跟外送平台、微型經濟商家合作，促進更大的消費，並結合超商、網絡，讓產品更快上架，「振興經濟不見得撒大錢，如何帶動大家，在防疫優先狀況下，走出家門促進消費，這叫做後疫情時代的信心經濟」，信心經濟帶動起來，振興經濟就沒問題。

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