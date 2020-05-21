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新北敬老眼鏡專案 3年服務超過14萬人

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市自2017年起實施「新北敬老眼鏡專案」，新北市長侯友宜（左2）上任後仍持續推動。圖／報系資料照片
新北市自2017年起實施「新北敬老眼鏡專案」，新北市長侯友宜（左2）上任後仍持續推動。圖／報系資料照片

新北市自2017年起實施「新北敬老眼鏡專案」，3年來已服務14萬4467人，除了提供65歲以上長輩配戴免費老花眼鏡，最重要的是透過驗光發現眼睛問題，並提早接受治療，而敬老眼鏡專案的經費都由「新北無名氏」所捐贈。

許多長輩都會在市場等地隨便購買老花眼鏡，甚至10幾年未驗光及檢查，直到罹患白內障等病變才發現問題，新北前市長的朱立倫，透過無名氏捐贈的善款啟動專案，並與公會、眼鏡行合作，讓新北長輩免費配老花眼鏡。

新北社會局指出，為了方便更多設籍新北長輩配戴老花眼鏡，也與台北市、基隆市、桃園市及宜蘭縣的眼鏡行合作，只要到合作的眼鏡行，就能就近驗光、配鏡。

新北市長侯友宜2018年上任後，持續推動敬老眼鏡專案，今年度合作的新北敬老眼鏡行共有245家，3年來服務超過14萬名長輩，不過今年礙於新冠肺炎疫情關係，今年服務人數為716名。

新北社會局指出，只要設籍新北65歲以上長輩，也未曾接受過配鏡服務，只要身分證正本、健保卡或敬老悠遊卡至合作的敬老眼鏡行，符合資格者就能免費配老花眼鏡。

老花 健保卡

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