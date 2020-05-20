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總統就職典禮／台北大學禮賓人員 多益要逾800分

聯合報 / 記者魏翊庭／新北報導
第15任總統就職典禮，台北大學15位學生擔任典禮禮賓接待人員。圖／北大提供
第15任總統就職典禮，台北大學15位學生擔任典禮禮賓接待人員。圖／北大提供

昨天是中華民國第15任總統、副總統就職典禮，國立台北大學親善團再度應邀擔任典禮禮賓接待人員，由15位訓練有素的學生挑大梁，因疫情影響典禮規模縮減，台北大學成為唯一獲選接待貴賓的學校；現任團長、經濟系學生林禹彤表示，能再度擔任慶典服務人員，感覺非常光榮。

第14屆總統就職典禮有北大、銘傳各32名學生入選典禮禮賓接待人員，北大親善團這屆再獲邀擔任接待人員，協助典禮各項前置作業、現場引導及應變協助，也是自民國百年國慶大會以來，第10次參與國家重要慶典。

這次禮賓接待人員由近3屆團員甄選而來，包括歷屆團長在內、多位成員都具備國慶大會或其他重要慶典接待經驗，語言或臨場應變能力都有一定水準，多益要考800分以上。

現任團長、經濟系學生林禹彤表示，能再度擔任慶典服務人員，感覺非常光榮，經過密集的專業訓練後，團員都具備禮賓接待人員所需的素質。

這次出勤服裝與2016年總統就職典禮相同，女生為米白色上衣、灰色及膝長裙，男生則是黑色西裝加上紅色領帶。親善團表示，不要求齊一身高或外貌，以微笑親切為選拔標準，再藉由扎實專業的訓練課程、與學長姐經驗傳承，一步步培養出實力堅強的禮賓團隊。

國慶 疫情

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