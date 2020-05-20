聽新聞
test
0:00 / 0:00

板橋國光陸橋最後一瞥 明、後天深夜拆除

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北報導
新北市板橋區中正路上的國光陸橋，明晚起走入歷史。圖／新北市工務局提供
新北市板橋區中正路上的國光陸橋，明晚起走入歷史。圖／新北市工務局提供

新北市工務局近年規畫拆除陸橋還給市民天際線，改善無障礙人行環境，明、後天將拆除板橋國光陸橋，施工期間行經中正路的民眾須改由替代道路通行。新北市升格後到今年底，預計拆除近30座使用率不高的陸橋。

板橋國光陸橋拆除工程分為3個階段，第2階段要進行大量拆除吊離工程，陸橋位在板橋、新莊間幹道中正路上，白天有大量汽機車，還是307、310、810、857、796等多條公車行經路線，所以選在明、後天深夜11點時到隔天清晨6點封路施工。

工務局養工處表示，封路施工期間，建議改由中正路372巷轉智樂路、公館街到國光路，避開施工點。

得知國光陸橋將被拆除，不少當地民眾都表示這座橋有許多人的童年回憶。有市民說，早年未建國光陸橋，曾有一對姊弟穿越中正路被撞，因而催生陸橋。

「當時的國光陸橋，是一條保護孩童平安到家的路。」他們說，國光國小放學路隊會走到中正路，很多小學生中途會停留在「小阿丹漢堡店」，吃飽喝足後，再上陸橋回到馬路對面的家。

養工處表示，後續將持續評估使用率低的陸橋，希望改善人行環境，提升市容景觀，降低陸橋維護經費，還給民眾美麗寬闊的天際線。

新北市升格迄今已拆除21座陸橋，工務局表示，拆除國光陸橋後，將再拆除三重區和平陸橋、三重國小陸橋、板橋區小東門陸橋、新店大鵬陸橋及板橋民權陸橋。

替代道路

延伸閱讀

板橋國光陸橋將走入歷史 中正路22日封路記得改道

北市陸橋多破損 議員促檢討存廢

陪伴土城人24年清水陸橋正式退場 市區天際線重生

相關新聞

新北公幼4年增百班 明年提早達標

新北市長侯友宜上任曾喊出「4年增加100班公共化幼兒園」政策目標，副市長吳明機昨天到三峽區中園非營利幼兒園視察，體驗幼兒...

學校50米內禁設娃娃機 北市自治條例暫緩通過

夾娃娃機內曾出現夾選物是成人情趣用品，甚至還可換現金，引發關注。北市商業處訂定「自助選物販賣事業管理自治條例」，明文規定...

北市新東區亮點 南港C3變更案環差通過

中信金控旗下台灣人壽的「南港C3案」去年動工，開發單位變更C棟建築等設計，台北市環評委員會昨審核修正通過環境影響差異分析...

淡水新市鎮飆車族激增 警方擬強制扣車

疫情期間民眾減少外出，淡水新市鎮開闊的馬路反成飆車族樂園。新北市警察局長陳檡文表示，飆車族多為青少年，車輛在家長名下，乾...

板橋國光陸橋最後一瞥 明、後天深夜拆除

新北市工務局近年規畫拆除陸橋還給市民天際線，改善無障礙人行環境，明、後天將拆除板橋國光陸橋，施工期間行經中正路的民眾須改...

新北今年首場海葬 14先行者最高齡百歲

新北今年第一場海葬昨日從淡水漁人碼頭出海，14位先行者與鮮花相伴，其中更有一位高齡百歲的人瑞奶奶，創下新北海葬先行者最高...

總統就職典禮／台北大學禮賓人員 多益要逾800分

昨天是中華民國第15任總統、副總統就職典禮，國立台北大學親善團再度應邀擔任典禮禮賓接待人員，由15位訓練有素的學生挑大梁...

520登記好日子 新北3姊妹相招出嫁

昨日520因諧音「愛你愛你我愛你」成今年最熱門結婚登記日，新北各戶政事務所除精心布置浪漫結婚拍照專區外，也推出應景防疫甜...

影／侯友宜520逛情人橋 男子突衝出：「市長我要求婚」

新北市長侯友宜今傍晚來到大漢溪新月橋欣賞幸福光雕展覽，結合裝置藝術及仿真月球的造景，加上1層樓高的鑽戒意象，浪漫氛圍破表...

新北推「美味農業得來速」團購 限量淡水南瓜送到家　

南瓜產季到來，新北市淡水區農會推出淡水栗子南瓜禮盒，透過「美味農業得來速」政策方便民眾上網團購，限量50盒開放訂購，讓民...

無處丟營建廢棄物 新北1周內找業者討論

新北整頓五股垃圾山，導致營建廢棄物轉進台北市的分類場丟棄，也使得台北處理廠爆滿，造成業者喊價、漲價，新北市議員何博文要求...

2020520打敗疫情 北市520登記結婚人數創5年新高

2020年5月20日諧音「愛你愛你我愛你」，成今年最熱門的結婚登記日，北市民政局統計，指定今天為結婚生效日的對數為605...

熱門新聞

莫非定律發威？彰化縣恢復國一新生入學編班測驗

桃園市第2座社宅「八德一號」要來了 租金4700元起跳

下雨天老翁淋雨推車 鹿港2高中學生幫撐傘推車暖爆了

擬排除第4順位入學 挨批：乾脆說沒錢買房不要住竹北

嘉義市為何出現粽子街？ 精忠國小學童研究出特殊現象

公路殺手路樹壓死人 林業專家：淺根行道樹該移就移

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。