板橋國光陸橋最後一瞥 明、後天深夜拆除

新北市工務局近年規畫拆除陸橋還給市民天際線，改善無障礙人行環境，明、後天將拆除板橋國光陸橋，施工期間行經中正路的民眾須改由替代道路通行。新北市升格後到今年底，預計拆除近30座使用率不高的陸橋。

板橋國光陸橋拆除工程分為3個階段，第2階段要進行大量拆除吊離工程，陸橋位在板橋、新莊間幹道中正路上，白天有大量汽機車，還是307、310、810、857、796等多條公車行經路線，所以選在明、後天深夜11點時到隔天清晨6點封路施工。

工務局養工處表示，封路施工期間，建議改由中正路372巷轉智樂路、公館街到國光路，避開施工點。

得知國光陸橋將被拆除，不少當地民眾都表示這座橋有許多人的童年回憶。有市民說，早年未建國光陸橋，曾有一對姊弟穿越中正路被撞，因而催生陸橋。

「當時的國光陸橋，是一條保護孩童平安到家的路。」他們說，國光國小放學路隊會走到中正路，很多小學生中途會停留在「小阿丹漢堡店」，吃飽喝足後，再上陸橋回到馬路對面的家。

養工處表示，後續將持續評估使用率低的陸橋，希望改善人行環境，提升市容景觀，降低陸橋維護經費，還給民眾美麗寬闊的天際線。

新北市升格迄今已拆除21座陸橋，工務局表示，拆除國光陸橋後，將再拆除三重區和平陸橋、三重國小陸橋、板橋區小東門陸橋、新店大鵬陸橋及板橋民權陸橋。