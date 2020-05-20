影/侯友宜520逛情人橋 男子突衝出：「市長我要求婚」

聯合報 / 記者吳亮賢 / 新北即時報導
新北市長侯友宜與求婚的新人開心合影。記者吳亮賢 / 攝影
新北市長侯友宜與求婚的新人開心合影。記者吳亮賢 / 攝影

新北市長侯友宜今傍晚來到大漢溪新月橋欣賞幸福光雕展覽，結合裝置藝術及仿真月球的造景，加上1層樓高的鑽戒意象，浪漫氛圍破表，侯友宜逛到一半時，更突然衝出一名男子大喊「市長我要求婚」，並拉著侯來到矇著眼睛的女友面前，單膝跪下真情告白，侯友宜雖被突如其來舉動嚇了一跳，但仍稱職扮演月下老人，站在兩人身旁見證人生的重要時刻。

新北市府繼2月將三重辰光橋打造成愛情「鵲橋」，18日起又在新莊新月橋設置浪漫求婚布景，將持續到6月20日，兩側如銀河般的裝置藝術，象徵戀人從愛情走向終身相許，侯友宜也特別在520傍晚來到新月橋，向市民介紹這求婚聖地。

沒想到，侯友宜走到新月橋中間的仿真月球時，突然一名男子衝出要侯友宜見證求婚時刻，原來，男子本身也是新北市府高灘處人員，知道市長今日要來此，特別策劃求婚驚喜，讓侯巧扮月下老人，就是要讓女友永生難忘。

當男子單膝跪下向女友真情告白時，站在一旁的侯友宜也不禁露出甜蜜微笑，並跟著大家一起大喊「嫁給他」，雖然女友早已哭成淚人兒，不過最後她仍大聲的說出「我願意」，現場立刻爆出如雷掌聲。

侯友宜表示，能夠在520這天見證這對新人的浪漫求婚，非常的感動，面對記者提問，回家會不會也跟老婆真情告白，他則又回到鐵漢本色害羞地說，「我愛新北市，我愛市民。」

侯友宜 告白

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