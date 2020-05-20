家長憂沒畢典影響子女回憶 新北：不會停辦
有民代反映許多學生家長擔心畢業典禮停辦會影響子女一輩子回憶，新北市教育局長張明文在議會答詢時表示，不會停辦，已給各校公文指引，採戶外、視訊或班級小畢典等方式辦理。
新北市議會今天進行聯席審查議程，因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，許多學生家長擔心子女畢業時沒有畢業典禮，民進黨議員李倩萍說，這是學生一輩子的回憶，因此，此事已讓很多學生很擔心。
張明文表示，畢業典禮目前沒有要停辦，已授權各校處理，只要做好防疫工作，各校可以採各班自辦等方式辦理，也可以適當管控人數讓家長參與。
教育局表示，根據108學年度畢業典禮時程規劃，公私立高中職是從6月15日至6月24日；公私立國中是自6月20日至6月28日；公私立國小自6月23日至7月4日。
教育局表示，畢典優先採室外辦理，室內須限人數分梯次辦理，也可採各班級小畢典或全程線上直播與錄影等方式辦理。時間的安排不超過1小時，家長以線上參與觀看現場直播為原則，如果需開放家長現場參與，一名畢業生僅開放1名家長陪同，並分批次控制人數，降低群體聚集風險。
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