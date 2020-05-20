家長憂沒畢典影響子女回憶 新北：不會停辦

中央社 / 新北20日電

有民代反映許多學生家長擔心畢業典禮停辦會影響子女一輩子回憶，新北市教育局長張明文在議會答詢時表示，不會停辦，已給各校公文指引，採戶外、視訊或班級小畢典等方式辦理。

新北市議會今天進行聯席審查議程，因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，許多學生家長擔心子女畢業時沒有畢業典禮，民進黨議員李倩萍說，這是學生一輩子的回憶，因此，此事已讓很多學生很擔心。

張明文表示，畢業典禮目前沒有要停辦，已授權各校處理，只要做好防疫工作，各校可以採各班自辦等方式辦理，也可以適當管控人數讓家長參與。

教育局表示，根據108學年度畢業典禮時程規劃，公私立高中職是從6月15日至6月24日；公私立國中是自6月20日至6月28日；公私立國小自6月23日至7月4日。

教育局表示，畢典優先採室外辦理，室內須限人數分梯次辦理，也可採各班級小畢典或全程線上直播與錄影等方式辦理。時間的安排不超過1小時，家長以線上參與觀看現場直播為原則，如果需開放家長現場參與，一名畢業生僅開放1名家長陪同，並分批次控制人數，降低群體聚集風險。

畢業典禮 教育局

延伸閱讀

新北幼稚園辦畢典 議員：因疫情竟借不到場地

新北取消市長頒獎改線上合影 侯友宜：跟同學說抱歉

會考／就是不爽戴口罩 新北考區1考生恐拿5鴨蛋

提升學生職行力 新北辦英文模擬面試

相關新聞

中央恐調漲健保費 北市老人健保補助額度將再研議

台北市議會法規會上午審查台北市老人全民健康保險保險費自付額補助自治條例制定草案，社會局原訂對於每人每月健保自付額的補助額...

學校50公尺內禁夾娃娃機 北市議會暫緩通過

夾娃娃機亂象叢生，有些夾選物是成人情趣用品，有的還可以換現金，引發外界關注。北市商業處訂定「自助選物販賣事業管理自治條例...

影/侯友宜520逛情人橋 男子突衝出：「市長我要求婚」

新北市長侯友宜今傍晚來到大漢溪新月橋欣賞幸福光雕展覽，結合裝置藝術及仿真月球的造景，加上1層樓高的鑽戒意象，浪漫氛圍破表...

新北推「美味農業得來速」團購 限量淡水南瓜送到家　

南瓜產季到來，新北市淡水區農會推出淡水栗子南瓜禮盒，透過「美味農業得來速」政策方便民眾上網團購，限量50盒開放訂購，讓民...

無處丟營建廢棄物 新北1周內找業者討論

新北整頓五股垃圾山，導致營建廢棄物轉進台北市的分類場丟棄，也使得台北處理廠爆滿，造成業者喊價、漲價，新北市議員何博文要求...

2020520打敗疫情 北市520登記結婚人數創5年新高

2020年5月20日諧音「愛你愛你我愛你」，成今年最熱門的結婚登記日，北市民政局統計，指定今天為結婚生效日的對數為605...

中央給的紓困金不夠 新北只能先代墊

中央針對新冠肺炎疫情祭出急難紓困金，立委蘇巧慧今指出，新北預算使用率達5成4，但受理核發給民眾的比例僅2成8，請衛福部進...

終於開課了！雙溪建興托老中心學手工藝

新北市開放銀髮俱樂部及關懷據點的營運，雙溪區建興公共托老中心本週也重新開課，教導長輩手工藝課程，讓他們親自玩黏土做音樂盒裝飾，不僅有成就感，還能藉手指搓揉與顏色辨識，預防老人家機能退化。

竹圍救難碼頭基樁鏽蝕 市議員媒合廠商免費修

淡水區關渡橋旁的竹圍救難碼頭，肩負著淡水河岸的救難任務，但經過十年來潮水的侵蝕，碼頭基樁有出現鏽蝕捐壞情況，經新北市議員鄭戴麗香媒合下，由承包關渡大橋耐震補強工程的包商義務免費協助修復工程，讓消防有更完善碼頭。

酒精用量大採購難 汐止家長協會送防疫物資

新冠肺炎期間全民防疫，除了戴口罩、勤洗手，還有酒精消毒也很重要，而在新北市汐止區行政大樓，每天酒精用量兇，但是採購卻不容易，因此汐止區家長協會今(20)日將酒精、次氯酸水等防疫物資送給公所、清潔隊，希望可以幫助大家一起防疫。

華山服務犬萌破錶 「蕗米」撫慰長者心靈

華山基金會新北蘆洲天使站有一隻服務犬「蕗米」，不但萌樣破錶，也善解人意，只要長輩們有需要，「蕗米」就會義不容辭與義工前往關懷陪伴，其實「蕗米」原本是一隻被棄養的黃金獵犬，目前擔任華山蘆洲站的愛心大使。

野柳國小學生守護海岸 監測潮間帶生態

新北市海洋教育週今(20)日開跑，萬里區野柳國小海洋教育活動體驗，規劃在潮間帶課程中，讓學生能觀察並認識潮間帶環境和生物，以及學習監測紀錄潮間帶生態的方法，透過實際體驗、操作，要來守護家鄉的美麗海洋。

熱門新聞

莫非定律發威？彰化縣恢復國一新生入學編班測驗

廈門新機場僅離金門6公里！ 當地鄉親曝「誇張近照」

今天全國降雨量前5名全落在雲林 台西鄉名列第一

桃園市第2座社宅「八德一號」要來了 租金4700元起跳

房仲廣告賣凶宅「不是很凶不用怕」 另類行銷掀熱議

下雨天老翁淋雨推車 鹿港2高中學生幫撐傘推車暖爆了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。