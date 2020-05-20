2020、520 台中市北區戶政一天超過60對新人成婚

在2020，520 （愛你愛你，我愛妳）的特殊諧音意義下，台中市北區戶政事務所今天一天就有超過60對新人成婚，大家趁著這樣具有特殊諧音的日子登記成婚，並感覺特別有意義。

北區戶政事務所戶政今一早就喜氣洋洋，新人們一對對帶著親朋好友前往登記，為戶政事務所許多喜氣。還有人則更選擇了13時14分前往，以示「一生一世」。

戶政事務所主任江惠雯說，許多新人都是因為日子和時間特殊而來，大家求個紀念，也期待永遠愛著對方。戶政事務所也配合新人，特別設計了山櫻花結婚拍照牆，和布置了LOVE櫥窗，讓新人們可以在登記後攝影留念。

60多對的新人裡有2對是同婚，其中一組男男的男方還在拍照牆前下跪以示求婚，並完成結婚登記。不過，他們因為家人反對曝光而不願意接受旁人拍照。