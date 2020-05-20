無處丟營建廢棄物 新北1周內找業者討論

新北整頓五股垃圾山，導致營建廢棄物轉進台北市的分類場丟棄，也使得台北處理廠爆滿，造成業者喊價、漲價，新北市議員何博文要求新北環保局，1周內找來業者開協調會，提出解決辦法。環保局長程大維承諾，會找業者來開會。

新北市議會進行業務報告及質詢，新北市議員蘇泓欽、戴瑋姍、何博文、林銘仁等人都針對營建廢棄物質詢，何博文説，這問題已經發生1個月「嚴重到爆炸」，雙北是否有討論過，要求1周內找業者開協調會，並由局長親指主持。

程大維説，雙北針對營建廢棄物都有討論過，工會也正在討論，1周內會找業者來開會，目前中央環保署也有介入處理，包含法律彈性調，目前新北也跟3家處理廠、再生機構溝通過，請先收容。

蘇泓欽則說，新北幅員遼闊很擔心業者把營建廢棄物四處亂倒，也有民眾說幸好當初初簽約處理廢棄物3萬元，現在則已市府強力稽查為由漲價至10萬元市府要趕快有配套措施。

戴瑋姍表示，台北市近期已協調北市業者優先收北市廢棄物，新北有些廢棄物要往南送，找不到就停工，防疫階段有工作上門已經不容易，卻因為無法丟垃圾而停工，新北過去有68家非法廠商，還需要多久才能合法化。

程大維指出，不只五股垃圾山，各地都是稽查重點，並配合檢調查緝非法棄置，市府也成立專案小組，不合法業者也專案輔導，合法包過用地需要大量成本，目前會與公會討論過，大約1個月後會有大方向底定。