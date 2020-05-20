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2020520打敗疫情 北市520登記結婚人數創5年新高

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
2020年5月20日諧音「愛你愛你我愛你」，成今年最熱門的結婚登記日，一對新人到北市大同區戶所登記結婚。圖／民政局提供
2020年5月20日諧音「愛你愛你我愛你」，成今年最熱門的結婚登記日，一對新人到北市大同區戶所登記結婚。圖／民政局提供

2020年5月20日諧音「愛你愛你我愛你」，成今年最熱門的結婚登記日，北市民政局統計，指定今天為結婚生效日的對數為605對，創近5年來新高，顯示520登記結婚，並未受到新冠肺炎疫情影響。

民政局統計至今天下午4點，12戶所辦理結婚登記總對數為522對，其中異性501對，同性21對中，男性5對，女性16對，加上前幾天預約登記的83對，共有605對結婚登記今天生效。今年雖然有新冠肺炎疫情，但登記數超過前4年，其中105年270對、106年448對、107年177對、108年209對。

民政局表示，其實今天不是農民曆上適合嫁娶的好日子，但各區戶所從早上開門起就忙著幫新人辦理結婚登記，除了事前已經預約辦理時間的新人外，來現場抽號碼排等待辦理結婚登記的新人也相當多，許多新人直接和戶所人員表示「就是在等這一天」，甚至有早已宴客卻仍要等到今日才正式辦理登記的新人。

民政局認為，好記又浪漫的數字，近年來已成為新人們決定結婚登記的首選，2020520這個愛情密碼真的是千載難逢、永生難忘的日期，別具意義。

北市民政局指出，今年特別規畫手護愛情，創「皂」幸福活動，只要指定明天5月20日生效，親自到戶政事務所申請結婚登記，或以電話預約、戶役政管家APP預約或網路預約結婚，可獲精美手工皂禮盒一組。

2020年5月20日諧音「愛你愛你我愛你」，成今年最熱門的結婚登記日，一對異國戀人到北市大同區戶所登記結婚。圖／民政局提供
2020年5月20日諧音「愛你愛你我愛你」，成今年最熱門的結婚登記日，一對異國戀人到北市大同區戶所登記結婚。圖／民政局提供

結婚 新冠肺炎 疫情

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