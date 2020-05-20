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中央給的紓困金不夠 新北只能先代墊
中央針對新冠肺炎疫情祭出急難紓困金，立委蘇巧慧今指出，新北預算使用率達5成4，但受理核發給民眾的比例僅2成8，請衛福部進一步了解與因應。新北社會局指出，中央給新北3億2100萬元，但新北已核發3億4795萬5000元，盼中央再加撥5億元。
新北社會局長張錦麗說，衛福部急難紓困經費共核撥3次，合計為3億2100萬元，但新北市截至20日下午16時，已核定金額累計為3億4795萬5000元，中央的經費雖然還沒下來，新北只能先代墊紓困金的費用。
張錦麗表示，新北目前無論是受理件數、核定件數以及核定金額，都是全國最高，且製作標準作業手冊後，各公所審核速度加快，以今天為例單日就核定通過5607件，核定金額為8656萬3000元。
張錦麗説，截至5月20日16時為止，新北受理4萬8919件，累計核定了2萬8122件，符合資格通過2萬2553件，不符合的有5569件，核定金額為3億4795萬5000元，核定率57.48％。
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