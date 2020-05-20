野柳國小學生守護海岸 監測潮間帶生態

新北市海洋教育週今(20)日開跑，萬里區野柳國小海洋教育活動體驗，規劃在潮間帶課程中，讓學生能觀察並認識潮間帶環境和生物，以及學習監測紀錄潮間帶生態的方法，透過實際體驗、操作，要來守護家鄉的美麗海洋。

野柳國小校長張錦霞說，每年5月到10月是野柳國小的海洋教育活動體驗推廣期，今年由海委會以及海洋環境教育推廣協會的資源進駐，規劃一系列海洋學習課程，包括獨木舟、浮潛、潮間帶生態、海洋藝文和海洋攝影，特別的是在潮間帶生態環境觀察和監測學習中，要落實親海、愛海、知海的生活實踐。

野柳國小學生宥勛説，海洋老師教我們如何量測潮間帶，並在方格中紀錄有多少種小生物，還叮嚀我們要穿止滑鞋，蹲低姿勢站穩再走，注意安全。

野柳國小學生柏霖表示，岩石上有很多海藻，很滑，要小心。在石頭縫中有魚和螃蟹，好好玩。觀察完的海藻和小螃蟹要放回海裡，讓牠們回家。

在108年課綱中，海洋教育是四大重要議題，強調情境式的體驗探索和自主學習，這次野柳國小的海洋潮間帶課程，除了讓孩子學習守護海岸的方法，在過程中師生也要沿途撿拾垃圾，希望由在地師生自身做起能夠成為到海邊玩遊客的榜樣，一起守護海岸，永續海洋環境資源。