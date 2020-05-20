華山服務犬萌破錶 「蕗米」撫慰長者心靈

華山基金會新北蘆洲天使站有一隻服務犬「蕗米」，不但萌樣破錶，也善解人意，只要長輩們有需要，「蕗米」就會義不容辭與義工前往關懷陪伴，其實「蕗米」原本是一隻被棄養的黃金獵犬，目前擔任華山蘆洲站的愛心大使。

華山義工邱邱圍表示，蕗米是領養的，之前在網路上看到有一隻黃金獵犬被放逐在稻田中，於是就把牠牽回來訓練，慢慢變成一隻善解人意的服務犬。

梳妝打扮的蕗米萌樣破錶，讓久違不見的阿嬤高興不已。在互動的過程中，蕗米有時靜靜聆聽，有時撒嬌親吻，把阿嬤所有不開心的事情，全都拋到九霄雲外。

華山蘆洲天使站站長林佩欣指出，其實人跟人之間有時會有一些距離感，但人只要看到可愛的寵物，大腦就會分泌一種多巴胺，會吸引人主動去跟牠們接觸，互動過程中會讓長輩放下戒心與心防，主動把開心跟不開心地的事傾吐給寵物，透過這樣的陪伴互動，長者的心情會變得開朗許多。

華山基金會長期關懷孤苦無依的老人，除了提供生活上的照顧，也給予精神撫慰。相信不管是義工人員或服務犬蕗米，只要看到長輩們露出開心滿足的笑容，所有的辛苦付出都值得了！