酒精用量大採購難 汐止家長協會送防疫物資
新冠肺炎期間全民防疫，除了戴口罩、勤洗手，還有酒精消毒也很重要，而在新北市汐止區行政大樓，每天酒精用量兇，但是採購卻不容易，因此汐止區家長協會今(20)日將酒精、次氯酸水等防疫物資送給公所、清潔隊，希望可以幫助大家一起防疫。
汐止區中小學家長協會理事長陳瓊妙說，家協這次除了贈送汐止區15所學校以外，我們還贈送汐止區公所及清潔隊，因為有感於清潔隊人員對區民的照顧，然後聽說這次酒精也是缺乏，希望今天及時雨可以幫助到大家
汐止區長陳健民表示，今天送了酒精、次氯酸水、還有二氧化氯碇在目前疫情期間來說也是很有幫助，因為雖然目前疫情相對趨緩，但還是不能鬆懈，所以很感謝家協送來防疫物資，因為，目前相關防疫物資還是有管控，這次捐贈對於公所、清潔隊是相當有幫助。
區長陳健民指出，汐止公所這棟大樓酒精用量不小，每天大概都需要三公升，在各樓層每天早上都會有同仁去做增補，下了班也會請警衛定時去巡，讓民眾進到這棟大樓可以確保就算沒有時間洗手，在使用電梯有接觸到其他地方時，至少可以馬上用酒精消毒，當然，我們還是宣導勤洗手、戴口罩，這段期間還是請大家務必還是要做到位，現在可以相對樂觀但不能鬆懈。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言