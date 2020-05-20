酒精用量大採購難 汐止家長協會送防疫物資

新冠肺炎期間全民防疫，除了戴口罩、勤洗手，還有酒精消毒也很重要，而在新北市汐止區行政大樓，每天酒精用量兇，但是採購卻不容易，因此汐止區家長協會今(20)日將酒精、次氯酸水等防疫物資送給公所、清潔隊，希望可以幫助大家一起防疫。

汐止區中小學家長協會理事長陳瓊妙說，家協這次除了贈送汐止區15所學校以外，我們還贈送汐止區公所及清潔隊，因為有感於清潔隊人員對區民的照顧，然後聽說這次酒精也是缺乏，希望今天及時雨可以幫助到大家

汐止區長陳健民表示，今天送了酒精、次氯酸水、還有二氧化氯碇在目前疫情期間來說也是很有幫助，因為雖然目前疫情相對趨緩，但還是不能鬆懈，所以很感謝家協送來防疫物資，因為，目前相關防疫物資還是有管控，這次捐贈對於公所、清潔隊是相當有幫助。

區長陳健民指出，汐止公所這棟大樓酒精用量不小，每天大概都需要三公升，在各樓層每天早上都會有同仁去做增補，下了班也會請警衛定時去巡，讓民眾進到這棟大樓可以確保就算沒有時間洗手，在使用電梯有接觸到其他地方時，至少可以馬上用酒精消毒，當然，我們還是宣導勤洗手、戴口罩，這段期間還是請大家務必還是要做到位，現在可以相對樂觀但不能鬆懈。