竹圍救難碼頭基樁鏽蝕 市議員媒合廠商免費修

淡水區關渡橋旁的竹圍救難碼頭，肩負著淡水河岸的救難任務，但經過十年來潮水的侵蝕，碼頭基樁有出現鏽蝕捐壞情況，經新北市議員鄭戴麗香媒合下，由承包關渡大橋耐震補強工程的包商義務免費協助修復工程，讓消防有更完善碼頭。

新北市議員鄭戴麗香表示，在民國99年當時為了要讓消防單位在淡水河進行救溺任務，有更快速更方便出動船艇的地點，所以設置這一座救難碼頭，隨著時間碼頭也出現損壞。

新北市消防局災搶科長蕭柏桓表示，這裡都是消防大隊進行訓練的場所，平常可以看到許多人員進行水上救生，或是船艇操駕等訓練，偶上了緊急狀況，更是可以直接整備進行救援任務，是一座相當重要的救難碼頭。

目前在進行關渡大橋耐震補強工程的包商宸茂營造，在市議員鄭戴麗香的媒合之下，義務免費協助進行救難碼頭修復工程，市議員鄭戴麗香與消防局都表達感謝，未來在八月就可以進行碼頭的修復工程，讓消防有更完善的碼頭，來維護淡水河的水域安全。