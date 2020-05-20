終於開課了！雙溪建興托老中心學手工藝
新北市開放銀髮俱樂部及關懷據點的營運，雙溪區建興公共托老中心本週也重新開課，教導長輩手工藝課程，讓他們親自玩黏土做音樂盒裝飾，不僅有成就感，還能藉手指搓揉與顏色辨識，預防老人家機能退化。
建興公托中心位在雙溪火車站附近，這週因為新北市府的解禁政策，長輩們終於可以前來上課了，昨(19)日下午剛好進行大家最愛的手工藝教學，利用黏土將音樂盒製作成馬卡隆蛋糕的模樣，再加上水果、珍珠等裝飾，長輩們的巧手能設計出獨一無二的造型。
手工藝老師王佩玉表示，長輩們自從防疫期間停課以後，好久沒練習這些小玩意，今天課程較難的部分，要利用工具製作黏土麻花捲，來圍蛋糕音樂盒一圈，同時要運用之前上過的捏玫瑰花的技巧，並教導長者們配色的概念，讓不同的顏色豐富音樂盒的設計，大家戴著口罩聽老師如何講解，防疫措施仍是相當遵守。
天下為公基金會照服員林錦麗表示，因為新北市府仍須視疫情做階段性開放，公托中心目前還無法進行共餐，不過非常歡迎長輩們平日早上十點至十二點，前來公托中心二樓來上肢體運動課，幫助緩解機能退化，也讓防疫期間僵硬的筋骨與緊張心情，藉活動課程開朗起來。
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