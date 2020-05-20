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板橋國光陸橋將走入歷史 中正路22日封路記得改道

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
位於板橋中正路上的國光陸橋，將於5月22日晚間起走入歷史。圖／新北市工務局提供
位於板橋中正路上的國光陸橋，將於5月22日晚間起走入歷史。圖／新北市工務局提供

為改善無障礙人行環境，新北市政府持續辦理拆除陸橋行動，並將於5月22日、23日夜間11時起至翌日上午6時，進行板橋區國光陸橋拆除工程，施工期間行經中正路的民眾請改由替代道路通行。新北預計今年底將拆除近30座使用路不高的陸橋。

此次板橋國光陸橋拆除工程分為3個階段，其中僅第2個階段因要進行大量拆除吊離工程，將在5月22日、23日晚間23時至翌日上午6時，進行封路施工，成為新北升格後第22個被拆除的陸橋。

由於國光陸橋位於板橋往來新莊重要幹道的中正路上，除了汽機車外，還有公車307、310、810、857、796等多條公車必經之路。

工務局養工處呼籲，用路人及公車在施工期間配合封路施工，提前改道由「中正路372巷-智樂路-公館街-國光路」通行。

養工處指出，為加速無障礙人行環境改善進度，後續會持續針對使用路低的陸橋進行評估作業，已改善人行環境，提升市容儘管及降低陸橋維護經費，還給民眾美麗寬闊的天際線。

工務局也表示，新北市自升格後至今已拆除21個陸橋，國光陸橋拆除後，還會拆除三重區和平陸橋、三重國小陸橋、板橋區小東門陸橋、新店大鵬陸橋及板橋民權陸橋等共6座，預計今年底將拆除約30座陸橋。

國光陸橋拆除工程22日進行封路施工，提醒用路人提前改道。圖／新北市工務局提供
國光陸橋拆除工程22日進行封路施工，提醒用路人提前改道。圖／新北市工務局提供
國光陸橋拆除工程22日進行封路施工，提醒用路人提前改道。圖／新北市工務局提供
國光陸橋拆除工程22日進行封路施工，提醒用路人提前改道。圖／新北市工務局提供
位於板橋中正路上的國光陸橋，將於5月22日晚間起走入歷史。圖／新北市工務局提供
位於板橋中正路上的國光陸橋，將於5月22日晚間起走入歷史。圖／新北市工務局提供

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