中央恐調漲健保費 北市老人健保補助額度將再研議

台北市議會法規會上午審查台北市老人全民健康保險保險費自付額補助自治條例制定草案，社會局原訂對於每人每月健保自付額的補助額度，由社會局每年公告，但受衛福部長陳時中日前提出將調漲健保費影響，議員擔心市府公告後，中央卻臨時調漲，恐出現差額，決定不給市府空白授權，希望社會局再研議。

針對補助額度，老人健保補助自治條例第六條，受補助人每人每月健保自付額之補助額度，由社會局每年公告之。

但議員王浩質疑，健保費面臨調漲，若市府每年公告，中央若調漲，市府沒錢或政府財政負擔變大，難道要舉債支付？希望市府能想清楚。

對於每年補助額度，社會局指出，經過評估每年金額差異，今年補助人數是29萬人，110年度為32.2萬人，到了118 年增加到43萬人，每年成長1萬人，每年以1億多元預算速度成長。

王浩表示，希望市府設基本最低門檻，例如比照第六類受補助人每人每月健保自付額，在第六類保險對象自付之保險費以下者，依其繳納之金額全額補助，超過過者，以第六類保險對象應自付之保險費額度為限。議員簡舒培也認為，如果今年公告是700元，但中央調整到750元，要民眾要再拿50元出來，不太可行，依第六類保險對象，就有最低門檻，也不需要年年公告。社會局表示，下周會再提出說明。

上午通過的條文，包括第七條的撥款方式改由直接撥到帳戶，以及第八條的自動查核機制，修正為原不符補助者，於事後符合補助資格，經社會局審核通過後，自當月予以補助。