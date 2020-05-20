隱藏淡水國家級秘境 石滬、軍事碉堡透露在地老故事

淡水新埔部分海堤因遭歷年颱風大浪衝擊損毁，水利署第十河川局近日進行修復工程，並與在地文史學者推動海堤工程與在地人文歷史，盼民眾能透過堤防裝置或圖騰解說，了解在地文史與生態，此工程預計於今年8月底完工。

淡水新埔海堤擁有石滬、藻礁、浪花、夕陽及軍事碉堡等景色，是少為人知秘境，第十河局在進行修復部分海堤工程時，也拜訪在地耆老仕紳挖掘在地故事。

此外，還邀請淡水在地文史學者聖約翰大學老師盧明智至新埔海堤勘查，一同推動海堤工程與在地人文歷史連結，此工程預計8月底完成，盼完工後民眾能透過海提更了解在地文史、生態，寓教於樂。

「那個曾經站在海邊稚嫩的孩子，從小學二年級開始，每天提著籃子，到海邊的珊瑚礁與石縫間，用手撿拾海瓜子、珠螺，然後拿到市場販售。」盧明智表示，舊有的生態繁景是最深刻的記憶及掛念，也是讓他返鄉進行北海岸生態保育與石滬重建工作的初衷及動力。

十河局指出，新埔海堤擁有國家級景緻，然地處社約翰大學後方海岸，少為人知，盼藉由此次修復海堤工程機會，同時引入人文歷史素材，不僅維護當地生態，也提供民眾休閒兼環境教育場域。

除推動防洪安全工作外，十河局也表示，文史生態的觀點與盧明智等學者理念不謀而合，透過和在地文史與生態專家學者合作，未來各項水利防洪建設也將朝結合人文歷史與生態保育等永續發展努力。