日本人8度旅遊愛台灣 返國親手做口罩寄陶博

新北市陶博館上周收到一個暖心包裹，一名愛台灣的日本兵庫縣人清野美佐，在新冠肺炎疫情期間，跨海寄送手作口罩給陶博館，更用稿紙手寫信件表達祝福。陶博館人員表示，真的太暖心。

陶博館表示，清野美佐是一位醫院工作者，幾年前因為喜愛台灣偶像劇「流星花園」而來旅行，被台灣的大自然景色及大都會的生活所吸引，今年2月時是她第8度踏上寶島，規畫了5天4夜的旅遊，也順道走訪鶯歌老街及參訪陶博館。

清野美佐對陶博館建築清水模、鋼骨的質樸感，及透明玻璃帷幕的自然光影情有獨鍾，覺得陶藝作品更顯溫暖。返日後有感於疫情嚴竣，選用各種顏色的不織布，手工剪裁、一針一線的縫製口罩，並貼心在左上角加上能辨識左右側的可愛小裝飾，就是希望略盡棉薄之力，表達對台灣的關懷。

陶博館表示，收到包裹後，和對方通上電話，對方一直說「甘巴爹（加油）」，非常有心。她這次不僅寄給陶博館，也寄給此行去過的行天宮、龍山寺，及住的國賓飯店等。希望疫情過後，清野美佐能再常來台灣旅行、參觀陶博館。

清野美佐來信原文翻譯︰

給鶯歌陶瓷博物館工作人員︰

初次見面，我是清野美佐。我是日本人，我喜歡台灣旅行。

我因二月的台灣旅行之便，也參訪了鶯歌陶瓷博物館。鶯歌老街的街道非常美麗，第一眼就讓人喜歡，是非常快樂的回憶。

但是，當今全世界卻陷於新冠疫情擴散的恐怖氛圍當中，我也非常擔心我最愛的各位台灣朋友們，於是我做了一些手作口罩，想要獻給各位，有裝飾的部分是左上角，清洗之後可以重複使用。

我愛台灣，衷心祝福台灣的各位朋友健康與幸福。

台灣加油！世界加油！祝萬事如意！