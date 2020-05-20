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台中敬老卡第一好康 議員：應併租單車丶搭高鐵與台鐵

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員林祈烽丶施志昌把六都敬老卡比一比，台中最好康。記者陳秋雲／攝影
台中市議員林祈烽丶施志昌把六都敬老卡比一比，台中最好康。記者陳秋雲／攝影

台中市滿65歲以上超過37萬人，敬老卡和愛心卡總發卡數近46萬張，市議員林祈烽說，台中市的敬老卡優惠項目在六都和全國的比較中都是第一名，但更希望比照台北租Ubike有優惠，加碼搭台鐵高鐵優惠，一併納入，搭計程車也應恢復全額補助，讓設籍台中的長者享「優惠第一、幸福久久」的光榮感。

民進黨議員林祈烽指出，他比較六都敬老卡的優惠補助項目，發現台中市滿65歲以上的長者是最幸福、也是最好的，不管搭公車、計程車、國道客運，甚至到國民運動中心和衛生所、醫療診所看病，一律優惠，年底捷運通車後，還有捷運優惠，台中市的敬老卡優惠福利全國第一，比台北還要好。

不過，林祈烽認為，台中敬老卡優惠租iBike沒優惠，就輸給台北市的敬老卡。還有，敬老卡有補助搭乘台中起訖站的國道客運，但台鐵和高鐵卻不能使用，美中不足。他建議一併納入。

社會局長彭懷真表示，年底捷運通車後，持敬老卡搭車一定有優惠，租iBike的優惠部份也會與交通局來研擬；持卡搭乘台鐵一事，去年交通局就與台鐵研商，但卡在車站票卡機器的修改費用由誰來付錢，這是技術面的問題，比較不困難，至於搭高鐵的部份，會試著和高鐵公司來談看看。

副市長黃國榮也承諾，會儘全力來促成。

高鐵 台鐵 台中市

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