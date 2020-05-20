汐止4里近萬用水戶今晚停水8小時 自來水公司管線改管

台灣自來水公司第一區管理處表示，因為工程施作，新北市汐止區康福里、興福里、福德里、中興里4里，自今晚10時到明天上午6時停水，停水戶數9700戶，請民眾儲水備用。

自來水公司第一區管理處指出，為配合新北市政府新建工程處辦理「新北市汐止區新社后橋園道段道路北延穿越高速公路至明峰街路段新闢工程（第一階段），水公司進行自來水臨時管線改管。

今天晚間10時到明天（21日）上午6時止，共計8小時停水作業，屆時停水地區包括新北市汐止區康福里、興福里、福德里、中興里，含各巷弄一帶將停水，停水戶數9700戶。

水公司請用水戶提早儲水備用，如工程順利完成將提前供水，並視實際需求調派水車支援。停水期間因重大事故需緊急用水，可連絡汐止營運所（02）)86478218。水公司表示，停水復水後因偏遠或偏高地區恢復時間較慢，可能延誤供水時間，敬請用戶原諒，停水消息請上網查詢 http：//www.water.gov.tw