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學校50公尺內禁夾娃娃機 北市議會暫緩通過

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
北市商業處擬訂定「自助選物販賣事業管理自治條例」，明文規定自助選物機需距離國中小、高中職50公尺以上，提供的物品也不可以是活體生物等，違者將開罰6千元至10萬元不等。 圖／聯合報系資料照片
北市商業處擬訂定「自助選物販賣事業管理自治條例」，明文規定自助選物機需距離國中小、高中職50公尺以上，提供的物品也不可以是活體生物等，違者將開罰6千元至10萬元不等。 圖／聯合報系資料照片

夾娃娃機亂象叢生，有些夾選物是成人情趣用品，有的還可以換現金，引發外界關注。北市商業處訂定「自助選物販賣事業管理自治條例」，明文規定自助選物機需距離國中小、高中職50公尺以上，違者重罰2萬元至10萬元不等，上午在議會法規會審議時，因部分議員認為過於嚴苛，決定暫擱，請商業處下周再重新說明限50公尺的理由。

商業處指出，訂50公尺範圍，目的是不要讓學生很輕易在校園門口接觸到夾娃娃機，因此有家長希望訂出範圍，目前桃園市的自治條例已經通過。議員李傅中武說，很多學生下課去夾，甚至換現金，淪為變相賭博。另有議員認為網咖的禁令是200公尺，50公尺已經很寬鬆。

不過議員梁文傑、簡舒培認為，夾娃娃並非八大行業，且有賭博行為，任何地點都禁止，不限於學校旁，學生花點小錢夾娃娃，總比拿去抽菸好，決定將第四條「營業場所應距離國民中小學、高級中等學校50公尺以上」暫擱。連同罰則，以及自治條例公告後一年實施的緩衝期，也一併暫擱延至下周再討論。

也有議員認為，當初政府允許業者設置，如今修法限制50公尺範圍，恐違政府信賴保護原則，贊成應該給予一年緩衝期。商業處也認為，約有一成左右機台已經存在學校週邊，若把租約考量進去，可溯及既往。

除了被暫擱條文，議會法規會上午審議通過部分條文，包括商品不得以金錢買回、不得為法令禁止、妨害公序良俗等，並將罰款提高，可處6000元至6萬元不等，另明訂處罰對象，寄放機台也適用該自治條例規定。

賭博 夾娃娃機 抽菸

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