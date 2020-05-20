新北幼兒園學童自力種小米、搗麻糬 送暖樂生醫護

新北市新莊區丹鳳國小幼兒園是全國唯一都會型沉浸式族語教學幼兒園，將阿美族語、16族文化融入教學課程，今天師生及家長們也特別將平時種植的小米，製作成原民特色美食toron(麻糬)，短短一個上午就做出450份，贈送給鄰近的衛福部立樂生迴龍醫院，感謝他們防疫期間的辛勞。

丹鳳國小校長高淑真指出，因不少原民青年北上工作，在新莊落地生根，目前丹鳳幼兒園共有24位阿美族小朋友及少數其他族的小朋友就讀，為了傳承原民文化，6年前申請原民會專案，設置沉浸式族語幼兒園，為全國48所中唯一一所都會型沉浸式族語幼兒園。

族語教保員達麗表示，由於原民小朋友長期居住在都市，大多不會講族語、不了解原民文化，就連他們的爸媽可能也不熟悉，因此幼兒園除教授阿美族語，也將16族的特色融入課程中，帶領小朋友實際體驗種小米、編織等傳統習俗，小朋友甚至會回去教自己的父母親，由下而上保存原民記憶。

達麗說，今年因應疫情，課程中也融入防疫知識，並告訴小朋友們醫護人員的辛勞，剛好最近校內小米成熟，便帶著小朋友開心地收成，並用腳將小米脫穗，最後用杵搗小米做成好吃的麻糬，送給樂生迴龍醫院辛苦的醫護人員。