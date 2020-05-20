社子島區徵北市稱中央背書「必要性」 議員揭公文打臉

社子島開發案一波三折，居民不滿區段徵收，但台北市政府屢宣稱，指內政部認同有公益性、必要性，並以此為由強硬加速開發；不過，時代力量市議員黃郁芬昨天質詢時披露，指內政部最新公文提及，該部「未有審查通過其公益性、必要性」等於狠打臉北市府，讓市府官員錯愕，還回說「這樣是太誇張了」。

市長柯文哲提出「生態社子島」構想，攸關開發的都市計畫細計，今年4月第三度闖關北市都委會，遭居民抗議，政大教授徐世榮也聲援，緊急向內政部長徐國勇請命，指2018年內政部土地徵收小組，是聽取北市府區徵公益性及必要性的「報告案」，沒實質拍板通過，但北市府仍在抗議聲浪中通過審查。

昨天市議會民政部門質詢，時代力量市議員黃郁芬指出，在2月27日北市都委會，北市地政局長張治祥提到，區徵的公益性、必要性，在內政部都委會審議時，經內政部土徵小組一併討論，並且支持。

黃郁芬接著說，在3月北市都委會，北市都發局代表也說，北市府提出區徵的公益性、必要性，經內政部都委會同意，換言之，北市府意指社子島區徵的公益性、必要性，已獲內政部同意？

北市地政局長張治祥當場回說「是」，指內政部土地徵收小組已經決定，有這必要性及公益性。

不過，黃郁芬隨即拿出一份公文，是內政部回覆徐世榮的回信，內容提及「雖然討論過，也把區段徵收的相關建議給北市府，但並未有審查通過其公益性、必要性」，讓張治祥當場傻眼，並說「我會再跟內政部確認，因為我覺得這樣是太誇張了」。

黃郁芬批評，北市府看重社子島開發，但應該正正當當、光明磊落，別散播不切實際言論，變成給外界錯誤印象，讓大家以為內政部已經同意，那社子島居民在吵什麼？要求北市府別講不切實際的言論。