結婚登記熱門指定日 台南新人穿龍鳳掛接聖旨

今天是5月20日也是總統就職的日子，加上今年是2020年，諧音是「愛你愛你我愛你」，成為結婚登記的熱門指定日。台南市府南戶政事務所吸引11對新人預約登記，其中卓家宇、陳曼寧穿著中式傳統結婚禮服來登記，也讓現場喜氣洋洋。

府南戶政主任劉近榮表示，預約今天登記結婚有1對，另有3對是事先來登記，但指定今天生效；不過，也有新人未預約，今天來登記，早上就有1對。

府南戶政表示，受到疫情衝擊，部分新人為避免群聚，雖已結婚，但取消或延後公開宴客，也有新人尚未迎娶，先登記結婚，等疫情過後再舉辦迎娶儀式及宴客。今年是2020年，今天又是5月20日，「2020520」的諧音就是「愛你愛你我愛你」，許多新人都希望能在這個特殊日子登記結婚，留下永生難忘回憶。

為提供新人最優質便民服務，府南戶政提早部署，今年2月就設計新人分流文宣及220520客製化實名制手板，同時致贈「麥向幸福在一筷-麥桿製環保餐具」，鼓勵新人在特殊日期提前3日內上網預約結婚登記。

相識10年的卓家宇和陳曼寧今天穿著中式傳統結婚禮盒來登記，還帶著寫著「聖旨」的結婚證書，讓戶政事務所充滿喜氣，戶政主任劉近榮也象徵性地把結婚證書交給新人，以示情定終身。