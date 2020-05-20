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結婚登記熱門指定日 台南新人穿龍鳳掛接聖旨
今天是5月20日也是總統就職的日子，加上今年是2020年，諧音是「愛你愛你我愛你」，成為結婚登記的熱門指定日。台南市府南戶政事務所吸引11對新人預約登記，其中卓家宇、陳曼寧穿著中式傳統結婚禮服來登記，也讓現場喜氣洋洋。
府南戶政主任劉近榮表示，預約今天登記結婚有1對，另有3對是事先來登記，但指定今天生效；不過，也有新人未預約，今天來登記，早上就有1對。
府南戶政表示，受到疫情衝擊，部分新人為避免群聚，雖已結婚，但取消或延後公開宴客，也有新人尚未迎娶，先登記結婚，等疫情過後再舉辦迎娶儀式及宴客。今年是2020年，今天又是5月20日，「2020520」的諧音就是「愛你愛你我愛你」，許多新人都希望能在這個特殊日子登記結婚，留下永生難忘回憶。
為提供新人最優質便民服務，府南戶政提早部署，今年2月就設計新人分流文宣及220520客製化實名制手板，同時致贈「麥向幸福在一筷-麥桿製環保餐具」，鼓勵新人在特殊日期提前3日內上網預約結婚登記。
相識10年的卓家宇和陳曼寧今天穿著中式傳統結婚禮盒來登記，還帶著寫著「聖旨」的結婚證書，讓戶政事務所充滿喜氣，戶政主任劉近榮也象徵性地把結婚證書交給新人，以示情定終身。
搶頭香的是吳昌翰、賴禹嘉說，因為擔心今天來登記的人多，所以提早預約上午8點來登記，心情只能以高興形容。第2對登記的是新人李易庭、辜百瑩，李易庭說，他們已交往多年，他當時與百瑩交往，就期盼結婚這一天，雖然5月2日已完成迎娶的結婚儀式，但還沒登記，昨晚興奮到睡不著。現在完成登記，正式為人夫，就是要盡起丈夫的責任，也是自己要學習的地方。
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