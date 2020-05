零確診感謝防疫人員 麗寶摩天輪和福容飯店夜空點燈

為歡慶連續超過10天零確診,麗寶樂園渡假區響應520文化總會舉辦的「2020 Keep Zero, Be Hero用愛畫個圈」線上音樂會活動,天空之夢摩天輪今晚8點播放特別款燈光秀,輪播HREO、愛心、0、笑臉等畫面,麗寶福容大飯店的外牆也用房間燈點上HERO的字樣,感謝每一位為台灣辛苦付出的防疫英雄。

麗寶樂園渡假區表示,天空之夢為全台最大、全球前十大摩天輪,直徑120公尺,已是台中知名地標,經常推出各式燈光秀,這次響應520活動,今晚8點開始,播放HERO、愛心、0、笑臉等圖案,與全台知名景點如台北101、高雄85大樓等串連點燈。