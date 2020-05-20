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零確診感謝防疫人員 麗寶摩天輪和福容飯店夜空點燈

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
麗寶摩天輪和麗寶福容大飯店，都點亮HERO字樣，摩天輪更輪播0、愛心、笑臉等圖案，感謝防疫人員。圖／麗寶提供
麗寶摩天輪和麗寶福容大飯店，都點亮HERO字樣，摩天輪更輪播0、愛心、笑臉等圖案，感謝防疫人員。圖／麗寶提供

為歡慶連續超過10天零確診，麗寶樂園渡假區響應520文化總會舉辦的「2020 Keep Zero, Be Hero用愛畫個圈」線上音樂會活動，天空之夢摩天輪今晚8點播放特別款燈光秀，輪播HREO、愛心、0、笑臉等畫面，麗寶福容大飯店的外牆也用房間燈點上HERO的字樣，感謝每一位為台灣辛苦付出的防疫英雄。

麗寶樂園渡假區表示，天空之夢為全台最大、全球前十大摩天輪，直徑120公尺，已是台中知名地標，經常推出各式燈光秀，這次響應520活動，今晚8點開始，播放HERO、愛心、0、笑臉等圖案，與全台知名景點如台北101、高雄85大樓等串連點燈。

麗寶福容大飯店首次加入點燈行列，外牆秀出「HERO」字樣，建築外觀以橘、紅、藍、黃四色窗戶互相搭配，繽紛外觀也讓這次的點燈字樣變成少見的「繽紛款」，如同疫情期間人人都是防疫英雄，鼓勵大家繼續努力，攜手走過難關。

麗寶摩天輪和麗寶福容大飯店，都點亮HERO字樣，摩天輪更輪播0、愛心、笑臉等圖案，感謝防疫人員。圖／麗寶提供
麗寶摩天輪和麗寶福容大飯店，都點亮HERO字樣，摩天輪更輪播0、愛心、笑臉等圖案，感謝防疫人員。圖／麗寶提供

麗寶樂園 愛心 520

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